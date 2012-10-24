عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان
- ابراز نگرانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعدام قاچاقچیان مواد و مخدر و سوداگران مرگ در ایران
خاورمیانه
- ادامه درگیری ارتش سوریه با معترضان در حلب/ لس آنجلس تایمز از کشته شدن 20 تن از نیروهای ضد دولتی در این شهر خبر داد.
- هشت نفر دیگر در یک روز پر درگیری درعراق کشته شدند
- شلیک گلوله از سوی سوریه به مناطق جنوبی ترکیه
- سه نفر دیگر در نواز غره در نتیجه حمله هواپیماهای اسرائیلی کشته شدند
آمریکای مرکزی و جنوبی
- یک قبیله در برزیل اعلرام کردن که در صورت بیرون شدن از سرزمین و زادگاه خود دست به خود کشی دسته جمعی خواهند زد.
روسیه
- تحلیلگران: زمستان سیاسی در روسیه در حال فرا رسیدن است.
- پوتین به صادر کنندگان گاز ایران توصیه می کند تا به دنبال بازارهای شرق باشند
- لاوروف: روسیه نفوذ خود را در خاورمیانه همچنان حفظ کرده است
سازمانهای بین المللی
- کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید بیش از 100 هزار آواره سوری در لبنان اقامت دارند
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