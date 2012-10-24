عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- ابراز نگرانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعدام قاچاقچیان مواد و مخدر و سوداگران مرگ در ایران

خاورمیانه

- ادامه درگیری ارتش سوریه با معترضان در حلب/ لس آنجلس تایمز از کشته شدن 20 تن از نیروهای ضد دولتی در این شهر خبر داد.

- هشت نفر دیگر در یک روز پر درگیری درعراق کشته شدند

- شلیک گلوله از سوی سوریه به مناطق جنوبی ترکیه

- هواپیماهای ارتش سوریه روز گذشته مناطقی را در شهر معره النعمان در شمال‌غرب آن کشور بمباران کردند.

- سه نفر دیگر در نواز غره در نتیجه حمله هواپیماهای اسرائیلی کشته شدند

آمریکای مرکزی و جنوبی

- یک قبیله در برزیل اعلرام کردن که در صورت بیرون شدن از سرزمین و زادگاه خود دست به خود کشی دسته جمعی خواهند زد.

روسیه

- تحلیلگران: زمستان سیاسی در روسیه در حال فرا رسیدن است.

- پوتین به صادر کنندگان گاز ایران توصیه می کند تا به دنبال بازارهای شرق باشند

- لاوروف: روسیه نفوذ خود را در خاورمیانه همچنان حفظ کرده است

سازمانهای بین المللی

- کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید بیش از 100 هزار آواره سوری در لبنان اقامت دارند