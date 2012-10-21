همایش بهداشت روان در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بهداشت روان به مناسبت هفته بهداشت روان با حضور کارشناسان مشاوره نواحی و مناطق و مدیران مدارس استان البرز و روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس استان پیش از ظهر یکشنبه در کانون امام علی (ع) آموزش و پرورش ناحیه یک کرج برگزار شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز در این همایش اظهار داشت: انجمن اولیان و مربیان و مشاوران مدارس بازوهای توانمند نظام تعلیم و تربیت هستند و مشارکت گسترده آنها در این امر از اهداف سند تحول بنیادین است.

ابراهیم آخوندی افزود: انتخاب این گونه هفته ها بهانه ای است تا به بحث تعلیم و تربیت منطبق با آموزه های دینی بیشتر پرداخته شود زیرا آموزه های دینی، زندگی همراه با آرامش را برای انسان فراهم می سازد.

وی اظهار داشت: رفتار علمی همراه با آموزه های دینی مشاوران و روسای انجمن اولیاء و مربیان در دانش آموزان و نحوه مثبت اندیشی آنها و چگونه زیستشان بسیار تاثیرگذار است.



آخوندی همچنین برگزاری نشست های تخصصی و دعوت از شخصیت های فرهنگی و دینی در مدارس را از جمله برنامه های برگزار شده در طول این هفته برشمرد.



هفته بهداشت روان از 24 مهرماه آغاز و تا امروز 30 مهرماه در سراسر کشور ادامه دارد.