گروههای برتر جشنواره غذاهای سنتی مدارس بجنورد تقدیر شدند

جمشید عین بیگی در گفتگو با خبرنگارمهر، هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان دختر از خواص مواد غذایی، همچنین آشنایی با نحوه پخت غذاهای سنتی، تقویت هنرآشپزی و ایجاد رقابت در فضای کار گروهی سالم برشمرد و افزود: برگزاری این نوع جشنواره‌ها در راستای اهداف و ماموریت های آموزش و پرورش و آشنا کردن دانش آموزان با مهارت‌های زندگی است.

وی اظهارداشت: این جشنواره به مناسبت روز جهانی غذا در دبستان های حضرت معصومه(س)، فرشتگان، پروین، دبستان قرآنی مشکوة دو و... و به صورت نمادین در دبستان دخترانه شهدای فرهنگی بجنورد برگزار شد.

عین بیگی تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های آموزشی و مهارت‌های زندگی، در افزایش روحیه نشاط و شادابی دانش آموزان و همچنین بالا بردن اعتماد به نفس آنان نقش موثری دارد و موجب می‌شود تا دانش آموزان با کسب تجاربی ارزشمند احساس توانایی وسرزندگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهای سنتی، با شرکت 30 گروه 5 نفره از دانش آموزان مدارس بجنورد برگزارشد که پس از داوری و مشخص شدن گروه‌های برتر، از آنان تجلیل به عمل آمد.

در آیین تجلیل از گروه‌های برتر علاوه بر اعضای هیئت امنای آموزشگاه دخترانه شهدای فرهنگی بجنورد، کارشناسان سلامت مرکز بهداشت این شهر نیز حضور داشتند.