مبارزه با فساد جز با اراده توام دستگاه قضایی و اجرایی عملی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مومن آبادی ظهر یکشنبه در سومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان ، هدف از تشکیل این شورا را ارتقای سلامت اداری عنوان کرد و افزود: پیگیری و دفاع حقوقی از بیت المال در مقابل مدعیان در مراجع قضایی و اداری، دفاع حقوقی از بیت المال در مقابل تضییع کنندگان آن و پیگیری از وارد آمدن زیان به بیت المال ازجمله ماموریتها و وظایف اصلی متولیان حقوقی در دستگاه هاست.

وی مهمترین راه کار برای کاهش آسیب ها در دستگاهها را عملیاتی و اجرایی کردن قانون ارتقای سلامت اداری عنوان و تصریح کرد: این قانون به طور جامع در دو بخش برای انتظام امور ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری و مجازات ها تشریح شده است.

بازرس کل استان هرمزگان با اشاره به اینکه در این قانون از کارکنان و کارگزارانی که در جریان مبارزه با فساد، دستگاهها و مدیران را کمک می کنند حمایت می شود، افزود: اشراف کامل بر قانون ارتقای سلامت اداری و همگانی کردن و تعمیم آن به مدیران و کارکنان مورد تاکید جدی است.

وی ادامه داد: سلامت اداری زمانی ارتقای می یابد که تشویق در کنار تنبیه و هر دو به موقع و به هنگام باشد و همه از ناظر، مدیر اجرایی و قضایی باید در اجرا بدون اغماض عمل کنند.

مومن آبادی تصریح کرد: مبارزه با فساد جزء با اراده توام دستگاه قضایی و اجرایی عملی نیست.

وی افزود: باید بین دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی در برخورد با فساد اداری تعامل ، همکاری و هماهنگی موثر برقرار باشد.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به اعضای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: شفاف سازی روند پیگیری مطالبات مردم و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، کاهش فرآیند پاسخگویی به مطالبات مردم، اشراف بر قوانین و دستورالعمل های کاری و ارایه آموزش های لازم به کارشناسان مرتبط با مردم، اشراف کارشناسان حقوقی بر قوانین سازمانی، قضایی و دستگاه های نظارتی مرتبط با تخلفات و جرایم، ارایه هشدارهای حقوقی به موقع به مدیران دستگاه ها، کارشناسان و کارکنان از جمله وظایف اعضای این شورا است.

وی همچنین بهره گیری از کارشناسان مجرب حقوقی و الگوسازی قراردادهای شفاف و جامع حقوقی، تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای مورد اختلاف و بهره گیری از مشورت دستگاههای نظارتی، بهره گیری از ظرفیت های دستگاه های نظارتی در ارتباط با پرونده هایی که پیگیر مطالبه حقوقی بیت المال هستند و اطلاع رسانی به موقع به دستگاه های نظارتی در جاهایی که احتمال تضییع بیت المال یا حقوق مردم وجود دارد را مورد تاکید قرار داد.

بازرس کل استان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین شرایط حساس کشور به علت تحریمهای دشمن اظهار داشت: علیرغم تنگناهای موجود تاکید می کنم پیگیری ماموریت ، وظایف اداری و حقوقی نباید مسیر تولید ملی و سرمایه گذاری را با کندی مواجه کند.