نمایشگاه رسانه های دیجیتال در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: برگزاری نمایشگاه رسانه دیجیتال گام مثبتی در راستای ارتقا سطح علمی جامعه و خانواده ها است.

منصور شرفی با بیان اینکه رسانه دیجیتال می تواند ابزار مهمی در شناسایی و معرفی ارزشهای انسانی و اسلامی باشد، تصریح کرد: لازمه تحقق این مهم بهره گیری از ابزارهای روز جهانی و استفاده از امکانات دنیای مجازی و اینترنت است.

وی با اشاره به تهدیدات مدیریت نادرست فضای مجازی در کشور اضافه کرد: اکثر مخاطبان این گروه از رسانه ها جوانان هستند و به همین منظور ناشران رسانه های دیجیتال لازم است توجه به ارزشهای انسانی، اسلامی و بومی را در تولیدات خود در نظر گرفته فضای امن و سالمی را برای گروههای سنی مخاطب ایجاد کنند.

شرفی یکی دیگر از فواید برگزاری نمایشگاههای رسانه دیجیتال را ایجاد زمینه اشتغال و کار آفرینی برشمرد و متذکر شد: تولید کنندگان می توانند با معرفی آثار خود علاوه بر فروش در توسعه زمینه فعالیت خود نیز قدم بردارند.

ایجاد خانه فرهنگ دیجیتال در پنج شهرستان

مدیر کل ارشاد اسلامی استان همچنین با اشاره به مشارکت خانه های فرهنگ دیجیتال در برگزاری این نمایشگاه از ایجاد خانه فرهنگ در شهرستانهای خلخال، نمین، بیله سوار، پارس آباد و اردبیل خبر داد.

وی عنوان کرد: خانه های فرهنگ شهرستانهای تابعه با تجهیزات در نظر گرفته شده فعال و راه اندازی شده و در مرکز استان نیز مجتمع دیجیتال در محل مجموعه فرهنگی فدک مشغول به فعالیت است.

این مسئول تاکید کرد: در این نمایشگاه دو هزار عنوان در قالب 10 بخش و 80 غرفه به نمایش گذاشته شده و بازدید کنندگان می توانند با تخفیف 50 درصد محصولات ارائه شده را خریداری کنند.

شرفی یکی از اقدامات بی سابقه در این نمایشگاه را برگزاری غرفه با نام پیامبر اکرم (ص) با هدف شناساندن مقام و شخصیت این پیامبر برشمرد.

برگزاری مسابقات، بازیهای رایانه ای، جشنواره کودک و رسانه با حضور هنرمندان صدا و سیما، نرم افزارهای تلفن همراه، پایگاههای اینترنتی هنرهای دیجیتال، سینمای سه بعدی و کارگاههای آموزشی از جمله برنامه هایی است که برای نمایشگاه امسال در نظر گرفته شده است.

نمایشگاه رسانه های دیجتال از 30 مهر تا چهار آبان در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل از ساعت 10 تا 20 برگزار می شود.

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