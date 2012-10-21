جمعیت جوان، نیروی کار و پتانسیل های انسانی کشور را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر،محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان،توجه به مقوله جمعیت را یک امر بسیار مهم در برنامه ریزی کشور یاد کرد و افزود: دو دهه است که کنترل جمعیت در موضوعات مختلف اجتماعی و جغرافیایی آثار منفی خود را نشان داده است که در این راستا باید به افزایش روند جمعیتی توجه جدی شود .

وی با بیان اینکه روند نزولی کاهش جمعیت جوان، کشور را در آینده با افزایش تعداد افراد مسن و از کار افتاده مواجه خواهد کرد، افزود: در دو دهه گذشته از کلیه ابزارها و تشویق ها برای کاهش زاد و ولد در کشور استفاده می شد و یک قانون اجباری بود .

استاندار زنجان گفت: اگر روند کاهش زاد و ولد در جامعه اتفاق بیفتد کشور در آینده به کشوری سالخورده و پیر تبدیل می شود که در این راستا باید دستگاههای اجرای برنامه ریزی ها و راهکارهای مناسب را ارائه دهند.

رئوفی نژاد افزود: همه دستگاهها موظند از هر ابزار تشویقی برای افزایش جمعیت کشور استفاده کنند چرا که افزایش زاد و ولد فرمان حکومتی و استراتژیکی است.

استاندار زنجان گفت: در زمینه زاد و ولد تبلیغات و تشویقات افزایش پیدا کند .

رئوفی نژاد در ادامه،شرایط بودجه سال 90 را شرایط ویژه ای یاد کرد و افزود:با توجه به تحریم های اقتصادی که امسال در کشور بوده از داخل و خارج و جو روانی و سوء استفاده ها ی اقتصادی و سیاسی در این امر شده باید نسبت به استفاده درست بودجه دقت لازم لحاظ شود.

پروژه های اولویت دار باید مدیریت شوند

رئوفی نژاد یاد آور شد : امسال اعتبارلت تخصیصی استان 30 درصد و نقدینگی 20 درصد می باشد که در این راستا باید این منابع به خوبی مدیریت شوند.

وی افزود:با توجه به بودجه تخصیصی استان باید پروژه های اولویت دار مدیریت و کنترل شوند و در این راستا باید مدیران دستگاههای اجرایی اعتبارها را به خوبی و با برنامه ریزی درست هزینه کنند .

استاندار زنجان گفت: در صورت عدم پیگیری مدیر نسبت به اجرای پروژه ها برخورد جدی با مدیر در دستور کار است.

رئوفی نژاد گفت: با مدیر دستگاهی که در اجرای پروژه غفلت کند و مدیریت درست بر بودجه نباشد اعتبار و بودجه جا به جا نمی شود و تنها با مدیر برخورد می شود.