خرمای ایران جایگاه مناسبی در دنیا ندارد

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرمای تولید شده در ایران به خصوص در استان خوزستان به علت شرایط خاص آب و هوایی و اقلیمی از کیفیت و طعم مناسبی برخوردار است ولی در سالهای گذشته به شدت ارتقای سطح تولید، فرآوری و فروش آن مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی استان خوزستان را قطب تولید خرما و خارک در کشور و شاید هم منطقه دانست و افزود: سالانه 160 هزار تن خرما در خوزستان تولید می‌شود. این تولیدات می تواند در اشتغال، اقتصاد و صنعت در استان تاثیرگذار باشد بنابراین باید اهمیت بیشتری به این ماده غذایی داده شود تا تحولی که در صنعت خرما انتظار داریم، رخ دهد.



عامری گلستان تصریح کرد: از 30 سال قبل تاکنون که شاهد تحول در بسته بندی انواع محصولات هستیم، کار خاصی در این زمینه برای فروش و صادرات خرما در خوزستان صورت نگرفته که این موضوع اصلی ترین دلیل بی توجهی بی خرمای تولید ایران و خوزستان است.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان تاکید کرد: زیبایی یک بسته بندی مناسب یکی از عوامل مهم فروش خرما به شمار می رود این در حالی است که در کل کشور بسته بندی شیک و زیبا برای محصول خرما در کشور وجود ندارد.