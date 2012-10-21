سیمای خلیج فارس به جمع حامیان تولید پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، «حامیان تولید» عنوان برنامه ای است در ساختار مستند به تعداد 13قسمت 30 دقیقه ای به تهیه کنندگی غلامعباس حقانی که در شبکه استانی سیمای خلیج فارس در دست تهیه و تولید است. حامیان تولید در برگیرنده بخش های گوناگونی است از جمله معرفی کار و نمایش تلاش و فعایت های اقتصادی مفید به عنوان ضرورت روزجامعه ، معرفی کارآفرینان متعهد و فعالان اقتصادی که به زندگی ساده و مردمی قناعت می کنند.

غلامعباس حقانی تهیه کننده این مستند بااشاره به داستان مستند گفت: هرچه به صبحگاه نزدیک می شوی تلاش برای زندگی خود را بیشتر نمایان می کند و این آغازی برای گامهای استوار و محکم است. چرخ های کارخانه به حرکت درآمده و شهر را دچار جنب و جوش می کند.

حقانی تصریح کرد: در مستند حامیان تولید کارخانه ها یکی پس از دیگری معرفی و تلاشگران کار و سازندگی تولیدات خودرابه نمایش می گذارند به ویژه محصولاتی که چشم به آن سوی مرزها دارد و برای عرضه دربازار های جهانی تولید می شود و بالاخره شب فرامی رسد شبی که در پس آن تلاشی دیگربرای زندگی است.

سمبوک مسابقه شبکه استانی سیمای خلیج فارس

مسابقه تلویزیونی سموبک با هدف اطلاعاتی، آموزشی، سرگرمی و تفریحی برای مخاطبان هرمزگانی سیمای خلیج فارس در دست تهیه و تولید است.

این مسابقه در محیطی کاملا سه بعدی با تلفیقی از آسمان و دریا جزایر و جنگل های حرا که از دور نمایان است، در یک لنج بزرگ طراحی و اجرا می شود و دارای دو مرحله با نامهای سکه و مروارید است که در مرحله مروارید سوالهابه نسبت سخت و در مرحله سکه سوالهای آسانتر مطرح می شود.

مسابقه تلویزیونی سمبوک روزهای زوج هفته بصورت زنده از شبکه استانی سیمای خلیج فارس پخش خواهد شد. تهیه کنندگی این برنامه را عبدالمهدی ذوالفقارپور بر عهده دارند.

رادیو خلیج فارس زیرسرگ بالاشهر پخش می کند

زیرسرگ بالاشهر، عنوان برنامه ای است عصرگاهی که هر روز به جز ایام تعطیل از رادیو خلیج فارس پخش می شود.

زیرسرگ بالاشهر در برگیرنده بخش های گوناگون از جمله گزارش- ترانه های محلی- نمایشی- مسابقه و ارتباط با کارشناسان است که هر روز بصورت روتین به غیر از روزهای جمعه از ساعت 15/20 دقیقه با مدت 45 دقیقه پخش می شود.

دست اندرکاران تهیه وتولیدبرنامه عبارتند از تهیه کنندگان: امید تنی- امیرارسلان خوبیاری، نویسنده: ساحلی زادگان و گزارشگری آن بر عهده علی حاجی زاده است.