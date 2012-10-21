به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد احمدی صبح یکشنبه در جشن دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور کنگان ضمن تبریک این جشن به دانشجویان اظهار داشت: امروز دانشگاه پیام نور بندر کنگان بعد از دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه عالی شهر به عنوان سومین دانشگاه بزرگ استان از لحاظ ساختاری، امکانات و خدمات است.

وی گفت: در حال حاضر 30 درصد دانشجویان استان بوشهر، دانشجوی دانشگاه پیام نور هستند که این رقم بسیار بالایی است.

اضافه شدن کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نور کنگان

وی در ادامه اظهار داشت: طبق شرایط موجود و طی رایزنی های به عمل آمده در نظر داریم که به زودی زمینه ورود رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کنگان نیز فراهم شود.

فرماندار شهرستان کنگان نیز در ادامه وظیفه دانشجویان در سازندگی کشور را خطیر خواند و اظهار داشت: دانشجویان باید با اتکا به علم و دانش خود بتوانند ایران اسلامی را در مسیر توسعه و سازندگی قرار دهند.

تیمور یزدان شناس گفت: ارتقای کشور از لحاظ علم و در حوزه تکنولوژی های روز دنیا مرهون تلاش و پیشرفت های دانشجویان کشور است.

وی ادامه داد: شرایط بازدید دانشجویان از پتانسیل و شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس جنوبی شهرستان کنگان توسط دانشگاه ها فراهم گردد تا علاوه بر اینکه با فرهنگ کار و اشتغال آشنا شوند و از نزدیک این مهم را لمس کنند، انگیزه بیشتری برای درس خواندن در آنها ایجاد گردد.

ایجاد 10 هزار متر مربع فضای آموزشی در کنگان

رئیس دانشگاه پیام نور بندر کنگان در ادامه با ارائه گزارشی از برنامه های دانشگاه گفت: در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشگاه بیش از یک هزار و 500 نفر است که قریب به 210 نفر ورودی امسال این دانشگاه بوده است.

علی عابدی گفت: تا کنون 800 نفر از دانشجویان این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی در ادامه افزود: این دانشگاه با شش نفر عضو هیئت علمی و بیش از 120 مدرس مدعو در امر خطیر آموزش به خوبی عمل کرده است.

وی دانشگاه پیام نور بندر کنگان را در زمینه ایجاد فضای فیزیکی برای رفاه دانشجویان در رتبه های برتر دانست و افزود: امروز یکی از بزرگترین سالن های ورزشی دانشگاه های استان بوشهر متعلق به دانشگاه پیام نور بندر کنگان است که در حال ساخت است و روند خوبی را از لحاظ رشد فیزیکی داراست که امیدواریم این بنا تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

وی اظهار داشت: تا کنون قریب به 10 هزار متر مربع فضای آموزشی، فرهنگی و ورزشی در این دانشگاه یا به بهره برداری رسیده است و یا در حال اجراست.

در پایان از 45 دانشجوی پیام نور شرکت کننده در اردوهای جهادی تقدیر شد.