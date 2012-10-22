تحویل واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده هریس تا 15 آذر

داریوش مرادی به خبرنگار مهر گفت: بیشتر نهادهای مسئول بعد از وقوع زلزله مهیب در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان از هیچ تلاشی فروگذار نکردند .

وی افزود: 80 درصد عملیات مربوط به تحویل سریع منازل مسکونی رو به اتمام است و انتظار می رود در صورت مناسب بودن شرایط جوی تا 15 آذرماه مردم زلزله زده بتوانند در منازل جدید خود مستقر شوند.



مرادی ابراز داشت: مردم مناطق زلزله زده این شهرستان در حال حاضر هیچ کمبودی از لحاظ معیشتی ندارند و مهمترین مسئله ای که باعث رنجیده خاطر شدن آن ها می شود شرایط نامساعد جوی است.



مرادی در پایان در خصوص آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان هریس گفت: در حال حاضر ، چهار هزار و 900 مورد آواربرداری ، چهارهزار و 350 مورد آرماتوربندی ، سه هزار و 850 مورد بتن ریزی و در نهایت دو هزار و 420 مورد اسکلت بندی واحدهای مسکونی تمام شده است.

