به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) گفت: 800 دانشجو در مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) به تحصیل می‌پردازند.

حمیدرضا میرزایی گفت: آموزش مجازی به شیوه‌های نوین آموزشی از راه دور اطلاق می‌شود که در آن با استفاده از فنّآوری‌های مبتنی بر وب و با استفاده از بسترهای انتقال مانند اینترنت و با بهره‌مندی از ابزارهایی مانند قالب‌های تعاملی، شبیه‌سازی، تمرین‌ها، آزمون‌های مجازی، بر اساس یکی از استانداردهای رایج آموزشی، امکان آموزش مخاطبان را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه پذیرش در این دوره‌ها به دو طریق آزمون سراسری و آزمون اختصاصی صورت می‌پذیرد، گفت: پذیرفته‌شدگان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی کامپیوتر در گرایش‌های معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی، طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به ادامه تحصیل می‌پردازند.

رسانه‌ها به ترویج فرهنگ رضوی توجه کنند

مدیر قرارگاه سایبری بسیج کشور گفت: رسانه‌ها و مطبوعات کشور بایستی به توسعه و ترویج فرهنگ رضوی همت گمارند.

حمیدرضا زندی در حاشیه بازدید از مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی گفت: موضوعات فرهنگی و اخبار مربوط به حرم‌های مطهراهل بیت(ع) و آستان مقدس حضرات معصومین(ع) مخاطب فراوانی را در جامعه دارد و رسانه‌ها بایستی به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده آستان قدس رضوی تصریح کرد: این مجموعه معنوی توانسته انتظارات را در حوزه‌های مختلف علمی، پ‍ژوهشی و فرهنگی برآورده کند و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فوق‌العاده آن بیش از گذشته احساس می‌شود.

اهدای هدایای متبرک به زوجین جوان توسط آْستان قدس رضوی

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از اهدای بسته فرهنگی و هدایای متبرک به مناسبت هفته پیوند آسمانی خبر داد.

حجت ‌الاسلام جلال حسینی اظهار کرد: به مناسبت هفته پیوند آسمانی به کلیه زوج‌های جوانی که خطبه عقد شرعی آن‌ها در حرم مطهر رضوی جاری شد، هدایای متبرک اهداء شد.

وی تصریح کرد: با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص سبک زندگی، در بسته فرهنگی برای زوجین کتاب‌هایی در رابطه با زندگی به شیوه ائمه هدی(ع)، زندگانی حضرت زهرا(س) و سیره رضوی، نبات متبرک و لوح یادبودی زیبا منقش به نام مبارک ائمه‌اطهار(ع) تدارک و در این ایام مبارک به آن‌ها اهداء شد.