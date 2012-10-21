واکنش به نطق یک نماینده درباره هزینه های مجلس / این اظهارات آثار منفی دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد که بعد از لاریجانی ریاست جلسه علنی روز یکشنبه مجلس را برای ساعاتی برعهده داشت در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان در نطق پیش از دستورش که در مورد افزایش هزینه مجلس اشاره کرده بود گفت: نمایندگان محترم دقت کنند که طرح این مسائل از هر تریبونی بدون تبیین درست آثار منفی خواهد داشت.

ابوترابی فرد گفت: اگر مجلس درباره پروژه های عمرانی هزینه هایی را پیش بینی کرده که از هزینه های مجلس در ادوار آینده می کاهد نباید اینها را به این صورت بیان کرد. این درست است که باید با نگاه کاهش هزینه ها بودجه را تصویب کنیم اما اینکه اعلام کنیم هزینه های مجلس اضافه شده است بازتاب منفی خواهد داشت.