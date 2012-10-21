مهرداد کوروشنیا درباره فعالیتهای جدید گروه تئاتر "بهمن" در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر نمایش "برادری" به نویسندگی و کارگردانی محمد کوروشنیا بعد از برگزیده شدن در استان البرز راهی جشنواره منطقهای استان لرستان شده تا در صورت موفقیت در این جشنواره به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه پیدا کند.
وی ادامه داد: همچنین نمایش "وقتی زندگی با مرگ در گاف پیوند میخورد" نوشته مسعود هاشمینژاد و کارگردانی حسن جودکی برای حضور در بخش بازبینی جشنواره تئاتر فجر خود را آماده میکند. در این نمایش مسعود میرطاهری، شیرین اسماعیلی، مهدی صباغی و آذر خوارزمی به ایفای نقش میپردازند.
سرپرست گروه تئاتر "بهمن" با اشاره به شکلگیری مؤسسه فرهنگی هنری چند منظوره "شباب البرز" گفت: در این مؤسسه قرار است با همکاری علیرضا نادری به پرورش جوانان تئاتری گروه تئاتر "بهمن" در زمینه تولید فیلم و تئاتر تلویزیونی بپردازیم. در این روند جوانان گروه با کارگردانی، بازی و شکلگیری فیلم و تئاتر تلویزیونی به صورت عملی آشنا میشوند.
کوروشنیا درباره فعالیتهای خود در زمینه کارگردانی و نمایشنامه نویسی افزود: در حال حاضر مشغول نگارش دو فیلمنامه برای دو تلهفیلم و آماده سازی فیلمنامه یک مجموعه 30 قسمتی تلویزیونی هستم و به دلیل این کارها سال جاری نمیتوانم در زمینه تئاتر فعالیت کنم.
مهرداد کوروشنیا سال گذشته نمایش "آخرین نامه" را در ایران و فستیوالهای بینالمللی به صحنه برد که با استقبال مخاطبان و علاقهمندان به تئاتر قرار گرفت.
برای پرورش جوانان تئاتری/
کوروشنیا و نادری تولید فیلم و تئاتر تلویزیونی را آموزش میدهند
سرپرست گروه تئاتر "بهمن" از شکلگیری مؤسسه فرهنگی هنری چند منظوره با همکاری علیرضا نادری نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس مطرح تئاتر و سینما برای پرورش جوانان تئاتری در زمینه تولید فیلم و تئاتر تلویزیونی خبر داد.
مهرداد کوروشنیا درباره فعالیتهای جدید گروه تئاتر "بهمن" در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر نمایش "برادری" به نویسندگی و کارگردانی محمد کوروشنیا بعد از برگزیده شدن در استان البرز راهی جشنواره منطقهای استان لرستان شده تا در صورت موفقیت در این جشنواره به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه پیدا کند.
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