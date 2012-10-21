به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیرمحمدی در حاشیه بازدید خود از پروژههای منطقه 5 مشهد، درخصوص حضور سرمایهگذاران در مناطق نابرخوردار شهر گفت: طبق مصوبه شورای شهر باید پروژههای سرمایهگذاری توجیه دار در مناطق نابرخوردار ایجاد شود که به نوعی بتواند برای این اماکن موتور محرکه باشد.
وی تصریح کرد: تعریف پروژهها سرمایهگذاری در مناطق نابرخوردار میتواند ارزش اراضی و املاک پیرامونی پروژه را افزایش دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به ارائه تسهیلات ویژه به سرمایهگذاران در مناطق کمبرخوردار تصریح کرد: تخفیف در صدور پروانه و همچنین تضمین و محاسبه بالای سود از جمله این تسهیلات است.
شیرمحمدی ادامه داد: تقویت حضور سرمایهگذاران در مناطق محروم و کم برخوردار یکی از برنامههای مهم شورای شهر برای رونقبخشی به مناطق کمبرخوردار است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای بزرگ در مناطق محروم و کمبرخوردار تصریح کرد: اجرای پروژههایی از قبیل باندهای کندرو و تندرو، تقاطعهای غیر همسطح و بوستانهای بزرگ در مناطق محروم توسط شهرداری چهره این مناطق را از نظر زیرساختی عوض خواهد کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از اتمام آسفالت معابرخاکی مناطق محروم طی چند سال آینده خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه معابر خاکی زیر 20 متر باید با همکاری و مشارکت شهروندان آسفالت شود طبق مصوبه شورا میزان مشارکت شهروندان مناطق نابرخوردار زیر 25 درصد است، این در حالی است که این میزان در مناطق برخوردار و متوسط 50 درصد است.
شیر محمدی بیان اضافه کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات موجود برای آسفالت معابر محدودیت آسفالت و قیر است کارخانه آسفالت شهرداری مشهد به همراه بخش خصوصی با تمام ظرفیت برای حل این مشکل تلاش و همکاری دارند.
در ادامه این بازدید غلامرضا بصیری پور، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیزگفت: یکی از اصلیترین سیاستهای شورای شهر و شهرداری نگاه همه جانبه به شهر است به این معنا که به مناطق محروم شهر نیز توجه ویژه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نشانههای این سیاست اختصاص اعتبار به مناطق محروم به اندازه مناطق بزرگ شهر است.
نظر شما