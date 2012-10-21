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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

رضائیان زاده به مهر خبرداد:

ایجاد 16 قربانگاه درشهرشیراز/ نظارت 50 روحانی بر ذبح شرعی

ایجاد 16 قربانگاه درشهرشیراز/ نظارت 50 روحانی بر ذبح شرعی

شیراز- خبر گزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان فارس گفت:در روز عید قربان 16 قربانگاه در شهر شیرازبا حضور کارشناسان دامپزشکی ایجاد می شود.

قاسم رضائیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام در راستای نظارت بهداشتی بر کشتاردام در روز عید قربان است که علاوه بر قربانگاه ها سه کشتارگاه نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر فعالیت ناظرین بهداشتی، بیش از 50 روحانی ذبح شرعی نیز ازساعت شش صبح تا 13 بعد از ظهر در قربانگاهها و کشتار گاههای در نظر گرفته شده حضور دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس تاکید کرد: همشهریان با توجه به وجود بیماریهای مشترک انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو لازم است گوشت دام های قربانی را پس از طی جمود نعشی در شرایط سرد مصرف کنند.

کد مطلب 1724976

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