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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

سرهنگ محمدی:

20 واحد صنفی متخلف در قزوین اعمال قانون شدند

20 واحد صنفی متخلف در قزوین اعمال قانون شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین گفت:‌ در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این استان 14 واحد صنفی متخلف تعطیل و برای شش واحد اخطار کتبی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهرف سرهنگ حیدر محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از چند واحد بازدید کردند.
 
وی افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین از چند واحد صنفی پوشاک بازدید و چهار واحد از این صنف را به دلیل عرضه البسه نامتعارف و عدم رعایت شئونات اسلامی تعطیل کردند.
 
رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین بیان کرد: همچنین، ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین سه واحد کافی‌شاپ را به دلیل پذیرش افراد با پوشش نامناسب تعطیل و به چهار واحد سفره‌خانه سنتی به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی اخطار کتبی صادر کردند.
 
سرهنگ محمدی تصریح کرد: در طرح ارتقای امنیت اجتماعی یک واحد خرازی و سه واحد فتوکپی به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و یک واحد بازی‌های رایانه‌ای را به علت مزاحمت برای نوامیس تعطیل و به دو واحد عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی برای رعایت شئونات اسلامی اخطار کتبی صادر شد.
 
این مسئول تعطیلی یک واحد صنفی نمایشگاه اتومبیل را به دلیل مزاحمت و سد معبر از دیگر اقدامات اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین دانست و بیان کرد: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح صنوف قزوین ادامه دارد.
کد مطلب 1724977

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