20 واحد صنفی متخلف در قزوین اعمال قانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهرف سرهنگ حیدر محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از چند واحد بازدید کردند.

وی افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین از چند واحد صنفی پوشاک بازدید و چهار واحد از این صنف را به دلیل عرضه البسه نامتعارف و عدم رعایت شئونات اسلامی تعطیل کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین بیان کرد: همچنین، ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین سه واحد کافی‌شاپ را به دلیل پذیرش افراد با پوشش نامناسب تعطیل و به چهار واحد سفره‌خانه سنتی به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی اخطار کتبی صادر کردند.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: در طرح ارتقای امنیت اجتماعی یک واحد خرازی و سه واحد فتوکپی به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و یک واحد بازی‌های رایانه‌ای را به علت مزاحمت برای نوامیس تعطیل و به دو واحد عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی برای رعایت شئونات اسلامی اخطار کتبی صادر شد.

این مسئول تعطیلی یک واحد صنفی نمایشگاه اتومبیل را به دلیل مزاحمت و سد معبر از دیگر اقدامات اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین دانست و بیان کرد: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح صنوف قزوین ادامه دارد.