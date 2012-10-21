برخورد با مقصر حادثه مرگ دانش آموزان/ کنترل بازار ارز توسط پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران در حاشیه تودیع و معارفه رئیس پلیس پیشگیری اظهار داشت: بحث راهیان نور همچنان ادامه دارد و پلیس کنترل سختی را روی رانندگان دارد. موافقتنامه ای برای رعایت استانداردها بین پلیس راهور و ستاد برگزاری راهیان نور موافقتنامه هایی امضا شده است و در مرحله اول با نوسازی ناوگان حمل و نقل دیگر خبری از اتوبوسهای فرسوده سالهای گذشته نیست.

وی ادامه داد: هیچ اجباری برای بردن دانش اموزان و دانشجویان به اردوهای راهیان نور وجود ندارد و این افراد داوطلبانه به مناطق جنگی اعزام می شوند. البته همانگونه که حفظ فرهنگ جبهه و جنگ الزامی است، رعایت نکات ایمنی ضروری بوده و باید قانون در برگزاری اینگونه اردوها رعایت شود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی در 7 ماهه نخست امسال بیش از 12 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.

وی با اظهار تاسف مجدد از مرگ دانش آموزان افزود: وقتی یک حادثه رخ می دهد همه نگاهها به سمت آن جلب می شود، در حالیکه باید سرمایه‌گذاری زیادی را به منظور رفع این مصیبت انجام دهیم. می شود گفت که این مصیبت یک درس عبرتی است تا به قانون و ایمنی توجه کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی از اعزام تیم فنی پلیس راهور به محل حادثه خبر داد و افزود: تیم فنی به محل حادثه اعزام شده است اگرچه براساس اعلام نظر اولیه راننده مقصر اصلی این حادثه است ضمن اینکه با شرکت متخلف نیز برخورد شده است.

وی در مورد قصور پلیس در جاده ها نیز گفت: امنیت پلیس یک نیاز است، اما تنها راه حل نیست بهترین راه حل رعایت قانون است اگرچه حضور پلیس در کنترل تصادفات موثر است این در حالی است که نیروهای پلیس راهور در چند سال اخیر یک و نیم برابر افزایش یافته‌اند اما با توجه به حجم خودروها و راههای کشور همچنان میزان نیروها کم بوده و مجوز استخدام نیز فراهم نیست باید بتوانیم از تکنولوژی در کنترل جاده ها استفاده کنیم به همین منظور برنامه جدی را دنبال می کنیم.

احمدی مقدم تاکید کرد: پلیس کنترل خود را در پاییز کاهش نداده است به صورتیکه 60 درصد تلفات رانندگی در 4 ماهه نخست و 40 درصد نیز در 6 ماهه دوم رخ می دهد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به هوشیاری نیروهای پلیس و بسیج در حادثه چابهار گفت: پس از مشاهده این فرد توسط نیروها ماموران به این فرد مشکوک می شوند که عامل انتحاری بلافاصله متواری می شود وقتی نیروهای انتظامی و بسیج به این فرد رسیدند فکر نمی کردند که او عامل انتحاری باشد اما این فرد که راهی برای فرار نداشت خود را منفجر کرد دشمن تلاش زیادی می کند تا ناامنی را در کشور افزایش دهد، اما ما اقدامات خوبی را در مرزها انجام داده ایم، اما امسال به دلایل بودجه ای وضعیت مرز به مخاطره افتاده است.

وی در مورد حادثه قطع دو پا برای یکی از ماموران پلیس راه آهن نیز گفت: این فرد از ما خواسته است تا او را بازنشست یا از کار معاف نکنیم تا همچنان به کارش ادامه دهد جانبازان چنین روحیه ای دارند این فرد در عملیات تعقیب و گریز یک سارق دو پای خود را از زیر زانو از دست داده است که طبق قانون مثل افراد شاغل از مزایا استفاده و بعد از 30 سال خدمت بازنشست می شود، اما او همچنان علاقمند به خدمت است به همین دلیل کمیسیونی مسئول بررسی وضعیت او شده است تا به صورت افتخاری از خدمات وی استفاده کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان در مورد آخرین وضعیت بازار ارز نیز گفت: اطلاع رسانی توسط دادستانی انجام می شود، اما پلیس همچنان برای کنترل بازار و جلوگیری از التهاب اقداماتی را انجام می دهد.