21 صادر کننده نمونه خراسان رضوی انتخاب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا موحد با بیان اینکه با توجه به فرا رسیدن 29 مهر روز ملی صادرات تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی طبق سالهای گذشته در استان برگزار خواهد شد افزود: فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه در چندین جلسه کارشناسی و با حضور دستگاههای مرتبط استان صورت گرفته است.

وی گفت: از مجموع 1918 میلیون دلار صادرات انجام شده در سال گذشته 30 درصد آن به صادرات کالاهای صادرکنندگان نمونه استان اختصاص داشته است.

وی افزود: از این میزان صادرات در یازده گروه کالایی شامل کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع نساجی و شیمیایی، مواد معدنی، فرآورده های نفتی، مصالح ساختمانی، هایتک، لوازم خانگی انرژی بر، بازرگانی عمومی و در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی انجام شده است.

وی افزود: امسال علاوه بر تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان از 8 صادرکننده در گروه کالائی یاد شده به عنوان "شایسته تقدیر" قدردانی خواهد شد.

وی افزود: هفدهمین مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات در آبان ماه با حضور مقامات کشوری واستانی برگزار می شود.