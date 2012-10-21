هیئت پرورش اندام قم از قهرمان کشتی فرنگی جهان تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از این ورزشکار ارزنده توسط هیئت ورزش های بدنسازی و پرورش اندام استان قم یعنی هادی علیزاده پورنیا در چهارمین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور مسئولان این هیئت برگزار شد و طی آن از این قهرمان ارزنده که از مهره‌های کلیدی تیم کشورمان در مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی سال 2012 کشتی فرنگی بود، تقدیر شد.



کسب چهار مدال آسیایی، جهانی و بین‌المللی علیزاده در سال 2012



کشتی گیر فرنگی کار ارزنده تیم ملی کشورمان در رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان که کمتر از 10 روز پیش در شهر کورتین فنلاند برگزار شد، توانست آخرین موفقیت خود را در میادین برون مرزی سال 2012 کسب کرده و صاحب نشان طلا و عنوان قهرمانی جهان شود.



هادی علیزاده پورنیا قهرمان سرشناس وزن 74 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در چهارمین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش در حالی مورد تقدیر واقع شد که تیم کشورمان با درخشش وی در مسابقات قهرمانی آسیا، جام جهانی کشتی فرنگی، جام آزوماش اوکراین و رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی دانشجویان جهان در بین سه تیم برتر رقابت ها قرار گرفت.



کشتی گیر ارزنده قمی همراه با تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در فینال رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در کشور کره جنوبی در وزن 74 کیلوگرم بعد از عبور از سد تمامی رقبا به مصاف نفر سوم المپیک 2008 پکن از کشور ژاپن رفت و با کسب برتری مقابل وی برای نخستین بار در رقابت‌های آسیایی به مقام قهرمانی دست یافت.



علیزاده پرافتخارترین ورزشکار قم در سال 1391



بعد از این رقابت ها و در جریان مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی که به میزبانی کشور روسیه در شهر سارانسک این کشور در اردیبهشت ماه برگزار شد، هادی علیزاده در وزن 74 کیلوگرم همراه با تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها عملکرد بسیار خوب و خیره‌کننده‌ای داشت که در نهایت نیز با تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی جام جهانی را به خود اختصاص داد.



تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی موفق به کسب مقام های ارزشمند در پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام آزوماش اوکراین شد که این رقابت ها در خرداد ماه به انجام رسید و طی آن هادی علیزاده توانست در وزن 74 کیلوگرم مقام سوم و نشان برنز را کسب کند.



رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی دانشجویان نیز با شرکت ورزشکارانی از سراسر جهان در هفت وزن به میزبانی شهر کورتین فنلاند برگزار شد و طی آن هادی علیزاده با عبور از سد رقیبانی از کشورهای اوکراین، روسیه و امریکا به مقام قهرمانی جهان رسید.



تمام این افتخارات در یک سال گذشته بهانه خوبی بود تا هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، در حاشیه رقابت های پرس سینه قهرمانی قم دست به اقدامی فرهنگی و ارزشمند زده و از هادی علیزاده پورنیا جوان ارزنده منطقه نیروگاه قم و یکی از افتخارات تاریخ ورزش قم با تقدیم لوح تقدیر و هدیه نقدی تجلیل کند.