احمدرضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح شبنم افزود: مرحله دوم طرح شبنم از ابتدای مهرماه آغاز شده که 11 گروه کالای وارداتی را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: همه عرضه کنندگان کالاهای وادراتی تا پایان آذرماه فرصت دارند تا نسبت به تشکیل پرونده و پرکردن فرم خود اظهاری و دریافت بارکد اقدام کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، تصریح کرد: در صورت اتمام مهلت مقرر، عرضه هر نوع کالای خارجی فاقد بارکد از سوی عرضه کنندگان کالاهای مشمول به منزله ارائه کالای قاچاق است و با متخلفان برخورد می شود.

سمیعی نسب با اشاره به زمان اجرای مرحله اول طرح شبنم اظهار داشت: مرحله اول این طرح از ابتدای سال جاری آغاز شد و تا نیمه مرداد ماه ادامه داشت.

وی اعلام کرد: در مرحله اول پنج گروه کالای وارداتی تحت پوشش قرار گرفتند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، اضافه کرد: در مرحله اول لوازم خانگی شامل انواع موتور یخچال و فریزر، تلویزیون، ماکروفر، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، کولر گازی، اتو، آبمیوه گیری سه و پنج کاره و جاروبرقی، در گروه دوم کالایی لوازم صوتی و تصویری و گوشی موبایل، در گروه سوم کالایی رایانه و ملحقات آن شامل چاپگر، لپ تاپ، مانیتور، جوهر و تونر چاپگر شامل این طرح شدند.

سمیعی نسب افزود: در گروه چهارم کالایی نیز تجهیزات پزشکی شامل دستگاه های سنجش فشار و قند خون، نوارهای دستگاه قند خون، ایمپلنت های جراحی و انواع سمعک و در گروه پنجم کالایی نیز مواد بهداشتی و آرایشی شامل انواع عطر و ادکلن، خوشبوکننده ها، اسپری و رنگ مو شامل این طرح شدند.

وی ابراز داشت: در مرحله اول طرح تعداد 560 واحد عرضه کننده اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل فرم خود اظهاری کردند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، تعداد بارکدهای درخواستی در مرحله اول را 239 هزار و 293 مورد ذکر کرد و بیان داشت: تعداد 202 هزار و 178 بارکد دو بعدی روی کالاها نصب شد.

سمیعی نسب با اعلام اینکه در 6 ماهه اول سال جاری 653 مورد بازرسی مستقل از واحدهای مشمول طرح صورت گرفته است عنوان داشت: همچنین 586 مورد بازرسی مشترک نیز در این مدت به انجام رسید.

وی تصریح کرد: در این بازرسی ها 113 پرونده تخلف قاچاق به ارزش یک میلیارد و 368 میلیون و 828 هزار ریال تشکیل شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، عنوان داشت: عمده کالاهای مکشوفه از نوع لوازم بهداشتی و آرایشی شامل 6 هزار و 611 قلم، 642 دستگاه گوشی موبایل، 182 دستگاه لوازم خانگی و یک هزار و 295 قلم دارو و مکمل های غذایی بود.

سمیعی نسب با بیان اینکه مرحله دوم طرح شبنم در قم با محور حمایت از تولید داخلی اجرا می شود تقویت سیاست‌گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالاها و خدمات، افزایش جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی از مهمترین محورها و اهداف اجرای طرح شبنم برشمرد.

وی در خصوص کالاهای مشمول طرح در مرحله دوم ابراز کرد: کلیه لوازم خانگی، رایانه و تمامی ملحقات آن، انواع لوازم ساختمانی از قبیل انواع شیرآلات بهداشتی و ساختمانی، شیلنگ، رنگ ساختمانی، چسب، سینک ظرفشویی، یراق آلات و قفل و ابزار، انواع لوازم ورزشی، انواع کیف و کفش، انواع پوشاک، انواع لوازم التحریر و اقلام اداری، انواع ساعت، ماشین حساب، دستگاه های مخابراتی و فیلم دئوربین، انواع قاب عکس و پرده مشمول مرحله دوم طرح قرار می شوند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، با اعلام اینکه تا امروز 560 واحد صنفی متقاضی بارکد شده اند عنوان داشت: تعداد 165 هزار بارکد نصب شده و این روند با همکاری صنوف به صورت جدی ادامه خواهد یافت.