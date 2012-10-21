توسعه در شهرستانهای یزد با تعطیلی روند پیشرفت اردکان میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در جلسه شورای اداری که با حضور امام جمعه یزد برگزار شد، با تاکید بر تلاش در خلق موقعیت برای توسعه و پیشرفت همه جانبه استان یزد و شهرستان اردکان اظهار داشت: باید رقابت بر سر توسعه و پیشرفت مناطق مختلف استان باشد و فرهنگ کار و تلاش تقویت شود نه اینکه با ایجاد منع و محدودیت و تنگ نظری، پرکاری و برنامه ریزی برای استفاده از قابلیت استان در مسیر پیشرفت جامعه و رفاه مردم، تخطئه شود.

وی تاکید کرد: در توسعه و پیشرفت استان و شهرستان اردکان بیشتر به فکر خلق موقعیت برای ایجاد اشتغال، سازندگی و بالا بردن سطح رفاه مردم که مورد توجه و تشویق نظام، رهبری و مسئولان است بوده ایم.

تابش با ذکر نمونه ای از این امر عنوان کرد: با توجه به سرمایه غنی در بخش معدنی و ظرفیت بالا در عرصه صنایع فولادی در استان و شهرستان، سنگ آهن که متاسفانه در بسیاری از مناطق به صورت خام از استان خارج می شد را در یک زنجیره تولید به کنستانتره آهن، سپس گندله، آهن اسفنجی و در نهایت شمش فولادی که ارزش افزوده حدود 10 برابری نصیب منطقه می کند، تبدیل می شود که این همه با استفاده از پتانسیل موجود و با برنامه ریزی و تلاش بی وقفه و همراهی مردم و مسئولان محقق شده است و اشتغال و ارزش افزوده و ثمرات اقتصادی آن نصیب استان و کشور می شود.

نماینده مردم اردکان با بیان اینکه این فرهنگ باید تقویت شود نه اینکه با تنگ نظری و سخنان و اقدامات بیهوده و نسنجیده تخطئه شود، گفت: ما خواستار توسعه همه جانبه و پایدار استان بر اساس ظرفیتها و پتانسیلهای آن هستیم و بنده بارها در دیدار با مدیران استانی و همکارانم در مجلس چه در گذشته و چه حال، اعلام کرده ام از توسعه و پیشرفت و عمران و آبادانی در همه مناطق استان استقبال می کنیم و آماده انتقال تجربیات و بضاعت علمی و اجرایی خود در این عرصه هستیم و عملا هر کجا مراجعه ای شده اقداماتی صورت گرفته است.

تابش تصریح کرد: باید رقابت بر سر توسعه و پیشرفت مناطق مختلف استان و خدمت رسانی به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنها باشد و نه ایجاد منع و محدودیت، متاسفانه این بستری که در اردکان فراهم شده و توسعه ای که در حال انجام است را عده ای برنمی تابند و با حرفهای نسنجیده، غیرتخصصی و تنگ نظرانه احساسات مردم را جریحه دار می کنند و عملا در راه پیشرفت استان سنگ اندازی می کنند.

وی با بیان اینکه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و در صورت لزوم آن را در زمان دیگری بیان می کند، از نماینده ولی فقیه در استان خواست تا با حسن تدبیر و نیت خیر، موضعگیری ها و اقدامات را در مسیر پیشرفت و خدمت رسانی به مردم هدایت نمایند و به مسئولان توصیه شود توسعه در سایر مناطق استان با کند کردن و تعطیلی روند پیشرفت اردکان میسر نیست بلکه با پیگیری و پشتکار و برنامه ریزی و تعامل و حرکت برمدار عقل و منطق و ادب دست یافتنی است و ما برای توسعه همه جانبه استان با تمام قدرت آماده ایم.