امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خطه از شمال ایران با توجه به قدرت تاریخی و سوابق فرهنگی بالایی که دارد از داشتن موزه های در خور آنچه که هست محروم است.

وی همچنین با بیان اینکه تنها چهار موزه زیر نظر میراث فرهنگی در استان فعالیت دارد، اظهارداشت: گیلان ظرفیت تاریخی و باستانی زیادی دارد بنابراین حق این استان است که در هر شهرستان یک موزه داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از اخذ مجوز تاسیس دفتر ثبت جهانی ماسوله اشاره کرد و گفت: نخستین اثر فرهنگی ماسوله با عنوان "ماسوله زادگاه من " برای دانش آموزان مقاطع منطقه ماسوله تهیه شده است.

وی افزود: این کتاب در مدارس تدریس می شود تا دانش آموزان با مفاهیم میراثی بیشتر آشنا شوند.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه گیلان 14 پایگاه و یگان حفاظت دارد، یادآورشد: با توجه به حجم میراث فرهنگی و شرایط جوی اعتبارات اختصاص یافته جوابگوی مرمت و بازسازی آثار تاریخی استان نیست.