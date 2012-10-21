بهمنی امروز برای پاسخ به طرح سئوال از رئیس جمهور به مجلس می رود

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: آقای فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور از حضور محمود بهمنی در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه برای رسیدگی به سئوال نمایندگان از رئیس جمهور خبر داده است.



به گزارش مهر، پیش از این دولت در نامه ای کتبی به مجلس لطف الله فروزنده معاون پارلمانی ریاست جمهوری، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی ، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت را برای پاسخ به طرح سئوال از رئیس جمهور برای بررسی سئوال از رئیس جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه معرفی کرده بود.



بر اساس این گزارش پیش از این هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی چندین بار از بهمنی برای حضور در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس در بررسی مسائل اقتصادی از جمله آشفتگی بازار ارز دعوت به عمل آورد اما وی در مجلس حضور پیدا نکرد و به گفته باهنر نایب رئیس مجلس از سوی رئیس جمهور اجازه حضور در مجلس را نداشته است.

نوسانات بازار ارز محور اصلی سئوال از رئیس جمهور است.

