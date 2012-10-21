به گزارش خبرنگار مهر، کارخانهNGL خارک از ظرفیت جمع آوری روزانه 600 تا 660 میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت برخوردار است، به طوریکه با بهره برداری از این کارخانه امکان جمع آوری گازهای همراه میادین نفتی بهرگان، هندیجان، ابوذر، فروزان و میادین اطراف خارک در خلیج فارس فارس فراهم می شود.



در حال حاضر پیشرفت اجرایی کارخانهNGL خارک در دو بخش خشکی و فراساحلی به حدود 56 درصد رسیده است و پیش بینی می شود تا اسفندماه 1392 امکان بهره برداری از این مگا پروژه گازی فراهم شود.



حجم سرمایه گذاری در طراحی، ساخت و راه اندازی کارخانه NGL خارک و تاسیسات جانبی آن را حدود 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود ضمن آنکه با بهره برداری از این پروژه روزانه بین 6.5 تا 7 میلیون دلار درآمد نصیب کشور می‌شود.



هم اکنون شرکت نفت فلات قاره برای راه اندازی فاز اول NGL خارک با ظرفیت 25 تا 30 میلیون فوت مکعب گاز در روزبرنامه ریزی کرده است که این میزان گاز برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی، بخش خانگی و تجاری وارد جزیره خارک شده است.



در این پروژه گازی بیش از 200 کیلومتر خط لوله زیر دریایی نصب و راه اندازی شده است که در فاز اول اجرای آن از سوختن روزانه حدود 20 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در سکوهای سروش و نوروز جلوگیری می شود و گاز حاصل از آن پس از انتقال به جزیره خارگ به مصارف صنعتی می رسد.



رضا بیاضی مدیر مهندسی و ساختمان شرکت فلات قاره در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این طرح گازی، گفت: با اجرای فاز ششم طرح NGL خارک تا پایان سالجاری، مشعل گاز میادین نفتی ابوذر و بهرگانسر خاموش می شود.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه دو سکوی جمع‌آوری گازهای همراه میدان‌های ابوذر و بهرگانسر با هدف جلوگیری از سوزاندن روزانه 400 میلیون فوت مکعب گاز تا پایان امسال در مدار بهره‌برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: طرح NGL خارک از 7 بسته تشکیل شده است که تاکنون 5 بسته آن به طور کامل انجام شده و بسته ششم نیز که شامل راه‌اندازی دو سکوی جمع‌آوری گاز میدان‌های ابوذر و بهرگانسر است، با 98 درصد پیشرفت در دست اجراست.



به گفته وی بر اساس برنامه‌ریزی، پیمانکار مربوطه باید ساخت سکوی جمع‌آوری گازهای همراه میدان ابوذر را در مدت سه ماه و سکوی جمع آوری گازهای بهرگانسر را در پنج ماه دیگر راه‌اندازی کند.



بیاضی با یادآوری اینکه این دو سکوی جمع‌آوری گازهای همراه تا پایان بهمن یا اسفند امسال و کارخانه NGL تا پایان سال آینده راه‌اندازی خواهد شد، بیان کرد: هم‌اکنون روزانه حدود 400 میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت در مناطق خارک و بهرگان سوزانده می‌شود.



مدیر مهندسی و ساختمان شرکت فلات قاره با بیان اینکه با اجرای این طرح، گازهای همراه این مناطق به وسیله خط لوله از دریا و جزیره خارک جمع‌آوری می‌شود و پس از فشارافزایی و آبگیری، وارد کارخانه شیرین‌سازی گاز و در نهایت برای فرآورش وارد کارخانه NGL خواهد شد، اظهار داشت: گاز دریافتی در کارخانه NGL برای تزریق یا ارسال به پتروشیمی‌ها اختصاص می‌یابد.



وی همچنین از راه‌اندازی نیروگاه این طرح تا پایان امسال خبر داد و افزود: بخش یوتیلیتی (آب، برق و بخار) و مخازن طرح NGL خارک فعال است، ضمن آنکه بخش زمان‌بر این طرح، ساخت کارخانه NGL مجموعه و گس‌ریکاوری است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این طرح باید ماهانه 4 درصد پیشرفت داشته باشد، تبیین کرد: با تزریق به موقع منابع مالی، این طرح می‌تواند علاوه بر جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه، بر اشتغال و عمران منطقه خلیج فارس هم تاثیرگذار باشد.



ندیمی فرخ از مدیر سایت کارخانه ان.جی.ال خارک پیشتر در گفتگو با مهر بهره برداری خط لوله 200 کیلومتری فروزان به جزیره خارک در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود: با راه اندازی این خط لوله گاز دریایی روزانه 250 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی جمع آوری و برای استفاده از صنایع پتروشیمی و یا تزریق به میادین مورد استفاده قرار می گیرد.