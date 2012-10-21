اعدام عروس جوان به اتهام قتل مادر شوهر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 24 تیر سال 87 ماموران کلانتری 161 ابوذر در جریان قتل زن 55 ساله ای در خانه اش قرار گرفتند.ماموران پس از حضور در محل دریافتند فاطمه از سوی قاتلی آشنا به قتل رسیده است.

عامل جنایت ابتدا با دو ضربه کارد فاطمه را مجروح کرده و بعد او را با سیم برق خفه کرده بود.

در ادامه با حضور کارآگاهان جنایی تحقیقات برای افشای راز این جنایت آغاز شد. در بررسی های مقدماتی مشخص شد، مقتول با پسر و عروسش زندگی می کرد و با آنها اختلاف شدیدی داشت.

از سوی دیگر همزمان با این قتل عروس مقتول به نام معصومه نیز ناپدید شده بود. در حالی که تحقیقات در محل ادامه داشت معصومه به خانه بازگشت و دربازجویی ها به قتل مادر شوهرش اعتراف کرد.

او درباره انگیزه اش گفت : من از همسرم بزرگتر بودم و مدام مادرشوهرم این موضوع را به رخم می کشید. اذیت های او باعث شد در یک لحظه تصمیم به قتلش بگیرم به همین خاطر ابتدا با چاقو دو ضربه به او زدم بعد با سیم برق خفه اش کردم.

متهم به قتل در ادامه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد که با انکار اعترافات قبلی خود ، ارتکاب جنایت را به گردن شوهرش انداخت.

قضات دادگاه پس از دوجلسه محاکمه معصومه را به قصاص محکوم کردند. با اعتراض زن جوان پرونده اش به شعبه 16 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید کردند.