اولویت کار فرهنگی ادارات طرقبه شاندیز ترویج فرهنگ کتابخوانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشید پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز اظهار داشت:شرکت به موقع و توجه به مسائل فرهنگی بویژه توسعه و برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی بایستی سرلوحه کار تمامی مسئولان ادارات و اعضای انجمن قرار گیرد

وی ضمن انتقاد از عدم حضور به موقع بعضی از اعضای انجمن در این جلسه خواستار پیگیری این موضوع شد و گفت: قطعاً انجام کار فرهنگی لازمه رشد یک جامعه است و همیشه بحث نهضت مطالعه مفید مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و به عنوان یکی از سند های چشم انداز در شورای انقلاب فرهنگی نیز مصوب شده است.

معاون فرماندار طرقبه شاندیز با اشاره به نیاز حضور اعضا به صورت مستمر در جلسات فرهنگی شهرستان افزود: شرکت کنندگان در جلسه می توانند با ارائه نظرات و پیشنهادات مفید و اجرایی خود سبب افزایش سرانه مطالعه در شهرستان و برنامه ریزی و فرهنگ سازی در خصوص اشاعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و این امر مهم شوند.

وی ضمن تشکر از شهرداری های طرقبه و شاندیز که نسبت به واریز سهم نیم درصد خود به کتابخانه ها اقدام می کنند از شهرداری ها خواست نسبت به برگزاری هر چه باشکوه تر مراسمات و برنامه های هفته کتاب همکاری کنند.

رشید در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به هفته کتاب و کتابخوانی تصریح کرد: برگزاری جشن کتاب بایستی در هر بخش با رویکرد جدیدی برگزار شود و زمینه بازدید دانش آموزان از نمایشگاه بین اللمللی کتاب مشهد با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صورت پذیرد.

سپس سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز گزارشی از برنامه های اجرا شده و پیگیری مصوبات جلسه قبل انجمن ارائه دادد.

رحیمه حسن پور از اهداء 500 جلد کتاب به کتابخانه روستای سرآسیاب بخش شاندیز و بازدید دانش آموزان از کتابخانه های سطح شهرستان خبر داد.

گفتنی است، برنامه های متنوعی برای هفته کتاب از جمله برگزاری نمایشگاه کتاب، بازدید از کتابخانه های سطح شهرستان ، اهداء کتاب به دانش آموزان، اجرای مسابقه کتابخوانی و تبلیغات محیطی مناسب در این هفته به تصویب رسید.