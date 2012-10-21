هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت از فردا در قزوین آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت از فردا دوشنبه در دو بخش ویژه دانشجویان و استادان برگزار می شود.

در این مسابقات بیش از 250 شرکت کننده در رشته های قرائت، حفظ، ترتیل و تحقیق با هم رقابت می کنند که از این تعداد 152 دانشجو و 101 استاد از دانشگاه های آزاد سراسر کشور حضور دارند که 124 نفر از این شرکت کنندگان را بانوان و 129 نفر را آقایان تشکیل می دهند.

همچنین در مراسم اختتامیه این رقابتها از نفرات منتخب بخش کتبی هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت که سال گذشته در رشته های زندگانی پیامبر، حفظ و ترجمه زیارت عاشورا و جامعه کبیره و تفسیر سوره حمد شرکت کرده بودند با اهدا جوایز تقدیر خواهد شد.

هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت از فردا دوشنبه اول آبان ماه به مدت چهار روز در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود.

بازدید از هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت که در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود، برای عموم آزاد است.



