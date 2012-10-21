به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاستی خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص بررسی موضوع حادثه پیش آمده برای اتوبوس حامل دانش‌آموزانی که در اردوی راهیان نور شرکت کرده بودند، گفت: کمیسیون امنیت ملی همواره از حرکت ارزشمند راهیان نور حمایت می‌کند اما در این خصوص باید حداکثر استفاده از ظرفیت ریلی کشور صورت گیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری به عمل آید.

وی از تشکیل جلسه این کمیسیون در روز چهارشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی برای بررسی این موضوع خبر داد.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نشست این کمیسیون با کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی قطع پخش برنامه چند شبکه صدا و سیما در ماهواره‌های هاتبرد گفت: صبح امروز جلسه ما برگزاری شد اما ادامه این جلسه به ساعت 6:30 دقیقه روز سه شنبه در محل کمیسیون تلفیق موکول شد.

وی در خصوص حادثه تروریستی چابهار نیز گفت: نیروهای اطلاعات و امنیتی ما با موفقیت بسیار از حوادث مشابه تا کنون جلوگیری کردند و مواردی را کشف و خنثی کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این عده قصد انفجار در مسجد را داشتند که در حال فرار این انفجار رخ می‌دهد.

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی فردا هیاتی به ریاست آقای محسنی رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و آقای شوشتری رئیس کمیته حقوق بشر مجلس برای حضور در مراسم تشییع شهدای این حادثه اعزام می کند.

بروجردی خاطرنشان کرد:‌ موضوع حادثه چابهار نیز در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حادثه رخ داده در لبنان را کار صهیونیست‌ها خواند و گفت: در حل بحران سوریه ترکیه و سازمان ملل با طرح ایران برای آتش بس موافق هستند اما صهیونیست‌ها به دنبال استمرار بحران در سوریه هستند و این نوع اتفاقات برای ناآرامی در لبنان طراحی شده است.