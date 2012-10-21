میراث مستند کشورهای آفریقایی بیشتر در آمریکا و اروپا از بین رفته تا در این قاره

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار زیرمنطقه‌ای برنامه حافظه جهانی یونسکو از طرف کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و به مناسبت بیستمین سال تأسیس برنامه حافظه جهانی یونسکو، صبح امروز یکشنبه 30 مهر آغاز به کار کرد.

در نخستین روز این سمینار دوروزه، پیام «جو اسپرینگر» کارشناس ارشد برنامه حافظه جهانی یونسکو از سوی فرهاد اعتمادی دبیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو قرائت شد.

اسپرینگر در این پیام با اشاره به اهمیت میراث مستند بشری، عوامل طبیعی، جنگ‌ها و آشوب‌های اجتماعی و نگهداری نامناسب از آنها را از جمله عوامل تهدیدکننده این میراث دانسته بود که انگیزه‌ای برای تاسیس برنامه حافظه جهانی در سال 1992 از سوی یونسکو شده بود.

نگهداری از 150 اثر نفیس ایرانی در کتابخانه پراگ

وی در پیام خود به روند شکل‌گیری این برنامه اشاره کرده و با اشاره به هفت پروژه مهم حافظه جهانی از جمله شناسایی 150 اثر نفیس ایرانی که در کتابخانه پراگ نگهداری می‌شوند، از تهیه لوح فشرده آنها خبر داده بود.

کارشناس ارشد برنامه حافظه جهانی یونسکو در پیام خود، بهبود شرایط حفاظت از میراث مستند، کمک به دسترسی جهانی به آن و شناخت بهتر مردم از میراث مستند را سه هدف عمده برنامه حافظه جهانی عنوان کرده بود.

در پیام اسپرینگر تاکید شده بود: وقتی اثری در برنامه حافظه جهانی ثبت می‌شود، یونسکو آن را به عنوان یک اثر جهانی به رسمیت می‌شناسند و معنی آن این است که این میراث از این به بعد به تمام بشریت تعلق دارد و یونسکو با هیچ نگاهی، غیر از این به میراث مستند توجه نمی‌کند.

وی در پیام خود با یادآوری حوادث طبیعی و یا غیرمترقبه‌ای که به نابودی آثار بسیار ارزشمند مثلاً در جریان سیل سال 1946 در شهر هانوور آلمان و یا آتش سوزی کتابخانه لنینگراد در سال 1988 که به نابودی 3 میلیون و 600 هزار جلد کتاب شد، آورده بود: این مسائل اهمیت حفاظت از میراث مستند را یادآوری می‌کند و برنامه حافظه جهانی هم دنبال تحقق چنین هدفی است.

همچنین اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سخنانی، میراث مستند را که از گذشتگان یک ملت برای آن مردم به ارث رسیده، میراث بشریت خواند.

دو پیشنهاد صلاحی به یونسکو

وی همچنین گفت: ما هر چند از عملکرد برخی از کشورهای قدرتمند در مورد این میراث ارزشمند در برخی دیگر از کشورها ابراز تاسف می‌کنیم، از عملکرد مثبت یونسکو بسیار سپاسگذاریم خصوصاً در حمایت از ملت فلسطین و عضویت این کشور در یونسکو. امیدواریم اقدامات یونسکو به صلح جهانی منجر شود.

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی سپس با ارائه دو پیشنهاد به یونسکو افزود: ما توقع داریم یونسکو ساز و کاری طراحی کند تا تمام کشورهایی که میراث مستند آنها در سایر کشورها نگهداری می‌کنند، اسناد و مدارکشان دارای شناسنامه شود و همچنین این کشورها ملزم شوند لیستی از این میراث مستند را در اختیار صاحبان آنها قرار دهند.

صلاحی ادامه داد: توقع دیگر ما این است که یونسکو توجه ویژه خود را به جای کشورهای آمریکایی و اروپایی، به کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا معطوف کند؛ آمار و ارقام نشان می‌دهد میراث مستند کشورهای آفریقایی بیشتر در آمریکا و اروپا از بین رفته تا در کشور خودشان.

وی افزود: ما از نگاه تجاری که برخی کشورها نسبت به میراث مستند دیگر کشورها دارند، ابراز نگرانی می‌کنیم و امیدواریم روزی فرا رسد که همه ما دارای یک درد مشترک نسبت به میراث مستندمان شویم.

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی سپس گزارشی از فعالیت‌های این کمیته که در سال 2006 شروع به فعالیت کرده، ارائه و از جمله به ثبت 5 اثر در برنامه حافظه جهانی در این مدت اشاره کرد.

همچنین به گفته اسحاق صلاحی، تاکنون 29 اثر در کمیته ملی حافظه جهانی، ثبت ملی شده است که وی ابراز امیدواری کرد، این تعداد تا پایان سال جاری به 35 اثر برسد.

برپایی دومین همایش میراث دیداری و شنیداری تا دو هفته دیگر

وی برپایی همایش میراث دیداری و شنیداری را در سال گذشته یادآور شد و از برگزاری دومین دوره آن تا کمتر از دو هفته دیگر در کتابخانه ملی ایران خبر داد.

بنا بر اعلام رئیس کمیته ملی حافظه جهانی، ایران در میان کشورهایی که آثار ثبت شده در برنامه حافظه جهانی دارند، جایگاه نهم را در جهان و جایگاه چهارم را در آسیا دارد.

صلاحی در عین حال با اشاره به پیشنهاد ایران برای راه‌اندازی جایزه جهانی فردوسی با هدف تقدیر از فعالان در زمینه نگهداری و یا مرمت میراث مستند، گفت: ما کماکان منتظر پاسخ یونسکو در این باره هستیم.