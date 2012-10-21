آمار تجاوز به عنف در ایران 40 برابر کمتر از امن ترین کشور اروپاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای پلیس پیشگیری و فرودگاه با اشاره به اینکه ادبیات پیشگیری از پیش بینی شروع شده و به پیش بینی و پیگیری و در نهایت به مقابله می رسد، افزود: در 6-7 سال گذشته در نیروی انتظامی خیلی متجلی نبود و در ماموریتها پیشگیری کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. در این مدت متاسفانه اقدامات پسروی دادی بود، باید در جنبه های انتظامی و رسانه‌ای اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه در تمام نیروی انتظامی متجلی است به صورتی که در راهنمایی و رانندگی انضباط اجتماعی در پلیس امنیت پیش بینی در مرزبانی علاوه بر مقابله پیشگیری وجود دارد. این پلیس بعد از اینکه تشکیل شد ساختارش نیز شکل گرفت در حالی که وظایفی پیچیده و گسترده ای دارد. امروز پلیس پیشگیری بزرگترین بخش نیروی انتظامی است که دارای پلیس خدمات قضایی، راه آهن، فرودگاه، یگان امداد، پلیس 110 که در استانها به صورت متمرکز فعالیت می کنند و یگان انتظامی دستگاههای دولتی است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: امروز با سه سازمان دیگر برای راه اندازی یگان انتظامی توافق کردیم که در شرف تاسیس است. تمام انرژی پلیس نباید صرف حفاظت از اماکن یا دستگاهها شود اما با وقوع جرم وظیفه رسیدگی برعهده پلیس است.

احمدی مقدم با اعلام اینکه راه اندازی شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی یکی از اقدامات انجام شده در پلیس پیشگیری است افزود: ورود مردم به حوزه تامین با راه اندازی شرکتهای حفاظتی خدماتی انجام شد در حالی که وظیفه فضای این شرکتها فقط نگهبانی دادن نیست. امروز 40 هزار نفر در این شرکتها فعال هستند. البته حفاظت از شعبه ها و پست بانکها باید از طریق این شرکتها انجام شود اما کوتاهی هایی در این باره صورت می گیرد. برخی بانکها معتقدند اگر از هزار شعبه ما سالی یک یا دو شعبه هم مورد سرقت قرار گیرد بیمه پول آن را می دهد. نباید امنیت را با دید اقتصادی سنجید.

وی به اصلاح رفتارها و سالم سازی محیط اشاره کرد و گفت: امروز نیروها در دوره بصیرت شرکت می کنند تا آگاهی آنها از احکام شرع افزیاش یابد و بدانیم حریم خصوصی کجاست و چگونه آبروی مردم را حفظ کنیم.

احمدی مقدم با اشاره به انجام یک پژوهش در مورد فساد اداری گفت: در نیروی انتظامی نیز یک گروه دانشگاهی این پژوهش را انجام دادند و ما با توجه به اینکه تهران پرجرم ترین و پرمشغله ترین استان کشور است دو کلانتری و دو منطقه راهور که در مناطق جرم خیز بودند را شناسایی کردیم. بر همین اساس از دو گروه مراجعه کنندگان و کسانی که مراجعه ای به پلیس نداشتند سئوالاتی مطرح شد که از نگاه پرسش شوندگان نیروی انتظامی پس از آموزش و پر ورش بالاترین سلامت و اعتماد را به دست آورد.

وی افزود: امسال رکورد تاریخی را بر جای گذاشتیم و در 6 ماهه نخست امسال تخلفات ماموران نسبت به سال قبل 29 درصد کاهش یافت در حالی که این کاهش سال قبل 20 درصد بود.

فرمانده نیروی انتظامی از رسانه ها خواست که روشهای اخلاقی را برای آرام سازی جو جامعه بکار گیرند و از ایجاد ناامنی کاذب جلوگیری کنند.

وی گفت: بر اساس آمارها ایران در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و احساس امنیت در جامعه رو به افزایش است که این امر در دنیا معکوس بوده به صورتی که اینترپل از سال 2003 تاکنون آماری را منتشر نکرده است.

احمدی مقدم خاطرنشان کرد: تجاوز به عنف در کشور 40 برابر کمتر از امن ترین جای اروپا است این در حالی است که قتل ما نیز 10 برابر کمتر از کشورهای اروپایی است. در اروپا پس از 7 بعدازظهر شهر تعطیل شده و رستورانها نیز پس از ساعت 22 فعالیت نمی کنند اما در کشور ما اصناف اعتراض دارند که چرا اجازه نمی دهید پس از ساعت 24 فعالیت کنیم. البته این امر به دلیل برخی مسائل است که ساعت کار برای اصناف تعیین شده است. امروز امنیت ایران از کشورهای در حال توسعه بالاتر است ضمن اینکه آمارهای وقوع جرم در 10 سال گذشته نه تنها رش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است.

وی گفت: در انعکاس اخبار باید کاری کنیم که احساس امنیت ایجاد شود. امروز در هیچ استانی دیگر راهبندی و حضور اشرار در کوهها نداریم و امنیت در همه جا در یک تراز برقرار است.

احمدی مقدم از اجرای سیاست جوانگرایی در نیروی انتظامی خبر داد و تاکید کرد: البته ناراحت هستیم که برخی فرماندهان که از نسل جبهه بوده و کوله باری از تجربه را دارند از نیروی انتظامی جدا می شوند. اما جوانان باید بیایند و کار را در دست بگیرند.