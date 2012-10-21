رهبری رکن اصلی در حکومت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی در مراسم گرامیداشت سالگرد سفر مقام معظم رهبری به شهرستان کنگاور با بیان این که هر حکومت ارکانی دارد، گفت: حکومت اسلامی ارکانش با سایر حکومت‌ها تفاوت دارد، زیرا این ارکان، ارکانی الهی است.

وی افزود: در حکومت اسلامی، رهبری رکن نخست است، قانون رکن دوم و امت اسلامی سومین رکن به شمار می‌روند.

وی با اشاره به آیات و روایات قرآنی، خاطرنشان کرد: خدا در قرآن وعده داده است که هر حکومتی که سه رکن اصلی‌اش از هم فاصله نگیرند، پایدار باقی خواهد ماند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با ذکر این که خدا به پیامبر وعده داد که با نصرت مومنان به یاری او خواهد رفت، تصریح کرد: مومن کسی است که وقتی رهبر الهی او را به حضور در امر جامع دعوت می‌کند، صحنه را ترک نکند.

گودرزی با بیان این که امر جامع امری است که همه باید در آن مشارکت کنیم، 22 بهمن، روز قدس و نهم دی ماه را از مصادیق بارز امر جامع برشمرد و تاکید کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب، دشمن استکباری با تمام توان به جنگ حکومت نوپای ما آمد و در این راه بارها صحنه جنگ را از نظامی به فرهنگی، سیاسی و حالا به جنگ اقتصادی تغییر داده است تا تفکر انقلابی را در منطقه ریشه کن کند.

وی بیان داشت: به لطف خدا دشمن در همه این صحنه‌ها ناکام ماند و دلیل آن هم این بود که امت ما خود را هرگز از 2 رکن دیگر حکومت یعنی رهبری و قانون جدا نکردند، بلکه پیوند این ارکان روز به روز بیشتر شد و تداوم حکومت الهی ما تحقق وعده خدا است.

حشمت‌الله عزیزی نیز هم در این مراسم با بیان این که مردم این شهرستان تا سال‌های متمادی از برکات مادی و معنوی سفر سال گذشته مقام معظم رهبری بهره‌مند خواهند بود، گفت: در جریان سفر رهبری، 86 پروژه با اعتباری بیش از 430 میلیارد ریال برای عمران و آبادانی هر چه بیشتر کنگاور به تصویب رسید که تا سال نود و سه همه آنها وارد فاز عملیاتی خواهند شد.

فرماندار شهرستان کنگاور اظهار کرد: 40 پروژه از این مصوبات در حال ساخت است که احداث فاز دوم دانشگاه پیام‌نور با اعتبار 10 میلیارد ریال، راه‌اندازی فرستنده دیجیتال با اعتبار شش و نیم میلیارد ریال و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب با اعتبار بیست میلیارد ریال از مهمترین این پروژه‌ها به شمار می‌روند.

