محاصره العکر ادامه دارد/ درخواست ازمجامع جهانی برای توقف جنایات آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جاسم سرحان وکیل بحرینی گفت: منطقه العکر در بیست کیلومتری جنوب منامه شاهد اقدامات سرکوبگرانه رژیم و مجازات جمعی مردم آن است.

وی که یکی از ساکنان العکر است در تویتر خود نوشته است: العکر از خشکی و دریا آماج حملات نیروهای امنیتی رژیم است و مردم این منطقه برای بدست آوردن مواد غذایی از جمله نان با محدودیت روبرو هستند و نمی توانند به سر کارهای خود بروند.

سرحان افزود: برخی بیماران نیازمند خدمات درمانی نمی توانند به بیمارستانها بروند، به ویژه که برخی بیماران به شیمی درمانی در عربستان نیاز دارند.

این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس از بازداشت هفت نفر از مخالفان بحرینی که رژیم مدعی دخالت آنها در قتل پلیس بحرین است خبر داد.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: محاصره منطقه العکر با دستور مستقیم راشد بن عبدالله آل خلیفه انجام شده است.

در این بیانیه آمده است: رژیم اجازه شدیدترین اقدامات سرکوبگرانه را از دو روز قبل داده است و محاصره العکر به قوت خود باقی است.

سازمان حقوق بشری بحرین بیان کرد: روایت وزارت کشور بحرین درباره کشته شدن یکی از اعضای پلیس مشکوک است و باید یک بی طرف آن را تایید کند.

در این بیانیه آمده است: روایت نقل شده از سوی وزارت کشور بحرین درباره پلیس این کشور وجهه قانونی ندارد و این تلاشی برای انتقام گیری از مردم این منطقه است.

سازمان حقوق بشری بحرین از دادگاه بین المللی کیفری خواست راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین را به اتهام دخالت در جنایت ضد بشری تحت پیگرد قرار دهد.

این سازمان همچنین از هیئتها و سازمانهای حقوقی بین المللی به ویژه سازمان ملل خواست که برای توقف جنایات علیه مردم اقدام فوری انجام دهد.