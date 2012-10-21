تغییر شیوه ثبت اختراع/ ثبت بین المللی اختراع در کشورتا پایان سال

احمد تویسرکانی در حاشیه همایش ملی مدیریت و تجاری سازی مالکیت فکری در پاسخ به خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه ثبت اختراعات به صورت خوداظهاری نیست، افزود: در گذشته سیستم ثبت اختراعات به صورت خود اظهاری بوده است که این سیستم در حال تغییر به سیستم بررسی اختراعات است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه در این باره توضیح داد: برای ثبت بین المللی اختراعات نیاز است تا اختراعات نوآوران ومحققان در کشور بررسی شود از این رو اقدام به تغییر سیستم ثبت اختراع کردیم.



وی ادامه داد: در این راستا درصدد هستیم تا مراحل بررسی اختراعات به گونه ای اجرایی شود که مطابق با ضوابط بین المللی باشد. امیدواریم که با اجرای کامل این سیستم، بتوانیم تا پایان سال جاری ثبت بین الملل در کشور انجام شود.



ایجاد بانک اختراعات



وی زیر ساخت اجرای ثبت اختراع بین المللی را در کشور راه اندازی بانک اطلاعات اختراعات دانست و خاطر نشان کرد: برای این منظور سامانه ای برای ثبت اطلاعات اختراعات در سازمان ثبت اسناد راه اندازی شد تا دسترسی به اطلاعات اختراعات در کشور به سهولت انجام شود.



تویسرکانی راه اندازی کامل این بانک را تا پایان سال جاری ذکر کرد.



ایجاد کمیسیونهایی برای بررسی شکایات





رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه، با اشاره به نحوه رسیدگی به شکایات مخترعان به مهر گفت: به منظور رسیدگی به اختلافات در زمینه اختراعات وحفظ حقوق آنها کمیسیونهای تخصصی ایجاد شده است ضمن آنکه در قوه قضائیه نیز با ایجاد دادگاه های ویژه به موارد اختلاف رسیدگی می شود.