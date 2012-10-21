سکان تئاتر در دست خواص است/ اجرای «یک تنبیه باشکوه» با وام بانکی!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش" یک تنبیه با شکوه" صبح امروز یکشنبه 30 مهرماه با حضور بهزاد مرتضوی کارگردان نمایش، امیر کاوه آهنین جان و فقیه سلطانی بازیگران نمایش برگزار شد.

در ابتدای این نشست رسانه‌ای مرتضوی درباره مشکلاتی که قبل از اجرای نمایش برای گروه پیش آمده توضیح داد: متاسفانه این نمایش از ابتدا برای ما واقعا به یک تنبیه با شکوه تبدیل شد اما تلاش کردیم بر این مشکلات فائق آییم. تا 25 روز قبل از اجرا متاسفانه هنوز بازیگر زن نمایش مشخص نشده بود و فقیه سلطانی را در اختیار نداشتیم. بعد هم در زمان بازبینی بینی سلطانی از دو ناحیه دچار شکستگی شد و باز هم با مشکل روبرو شدیم. اما صبر و تحمل بازیگران باعث ادامه و اجرای این اثر تا امروز شده است.

برخی کارها مثل بغض در گلوی آدم ها می‌ماند

وی درباره دلایل روی صحنه بردن این متن گفت: برخی کارها مثل بغض در گلوی آدم ها می‌ماند. اجرای این نمایش هم یکی از دغدغه‌های من به حساب می آمد. تا زمانی که این نمایش و آثار دیگری همچون "از پشت شیشه‌ها"، " آدم‌های خیس" و... را روی صحنه نبرم به سراغ آثار دیگری نمی‌روم چون این نمایش‌ها سال‌هاست ذهن من را به خود مشغول کرده است.

مرتضوی ادامه داد: زمانی که اجرا در تالار حافظ به من پیشنهاد شد تصمیم گرفتم نمایش "یک تنبیه با شکوه" را ارائه دهم چون با توجه به شرایط اجتماعی ما، این نمایش نسبت به دیگر آثار قابلیت اجرای بیشتری داشت. در این اثر آدم‌ها شبیه کاریکاتور هستند و قصد داشتم تماشاگر را به خودش نشان دهم.

وی یادآور شد: این یک نمایش طنز است و در واقع تماشاگران در طول کار به خودشان می‌خندند. "یک تنبیه با شکوه" محصول شرایط اجتماعی ماست اما نویسنده معتقد بود چون متن 10 سال قبل نوشته شده باید تغییراتی در آن داد.

وام گرفتم تا نمایش اجرا کنم

این کارگردان تصریح کرد: متاسفانه این روزها همه چیز سلیقه‌ای شده است و دوستانی که در راس کار قرار دارند تصمیم می‌گیرند چه کاری روی صحنه برود. به نظر می رسد سکان تئاتر کشور در دست 4 نفر قرار دارد. متاسفانه هیچ حمایتی از این نمایش نشد و ما با گیشه باید هزینه‌های کار را تامین کنیم. تا اینجا من با یک وام بانکی نمایش را جلو برده ام و ماهی یک میلیون تومان هم باید قسط پرداخت کنم. همچنین تالار حافظ نیز روزی 400 هزار تومان هزینه اجاره سالن را از ما می‌گیرد.

مرتضوی گفت: بازیگر این نمایش روز بازبینی از روی صندلی پرت شد و بینی‌اش شکست اما هیچ کدام از مسئولان و مدیران تئاتر حتی از او عیادت هم نکردند. فقیه سلطانی تنها به دلیل عشق به تئاتر توانست روی صحنه حاضر شود. من 8 سال است که اجازه کار کردن در تئاتر شهر را پیدا نکرده‌ام بنابراین با هزینه شخصی سالن نمایش "پارین" را در موزه زمان افتتاح کردم تا افرادی مثل من بتوانند نمایش‌های دلخواهشان را روی صحنه ببرند.

در ادامه فقیه سلطانی درباره حضور در این نمایش گفت: از آنجا که معتقدم انرژی مثبت آدمها آنها را به طرف هم می کشاند حضور در این نمایش را پذیرفتم چون با وجود اینکه شناخت زیادی از بهزاد مرتضوی نداشتم اما حضور وی و امیر کاوه آهنین جان باعث شد بازی در این نمایش را بپذیرم. البته متن نمایشنامه هم در این انتخاب بی تاثیر نبود.

تئاتر عشق است نه منبع درآمد

وی ادامه داد: تئاتر برای امثال من یک عشق بزرگ محسوب می شود و یاد نگرفتیم که از آن درآمدزایی کنیم. البته این مسئله درست نیست چون هنرمندان تئاتر باید امنیت شغلی داشته باشند و بتوانند از طریق این حرفه درآمدزایی کنند. اما این حرف در تئاتر ایران در حد یک شعار است.

در ادامه آهنین جان نیز درباره دوری چندین ساله اش از تئاتر گفت: یک مقطع طلایی سالها قبل در تئاتر ایران وجود داشت که هنرمنانی چون استاد سمندریان نیز توانستند در این فضا به فعالت بپردازند. در این مقطع آثار بسیار جذابی امکان اجرا پیدا کردند که دیگر این مسئله تکرار نشد. آن سالها سطح توقع امثال من را از تئاتر بالا برد بنابراین دیگر رغبتی برای بازی در آثار معمولی و بی اهمیت پیدا نکردم.

وی درباره دلیل پذیرفتن این نمایش گفت: متن امید سهرابی را بسیار دوست داشتم چون احساس نوستالوژی ایام گذشته را در من زنده می کرد و یادآور نمایشهای ابزورد گذشته بود. دوم دلیل نیز این بود که این متن ایرانی بود و من ارتباط خوبی با آن برقرار کردم.

این بازیگر ادامه داد: از آنجایی که زمانه از 10 سال پیش تغییراتی کرده و ذائقه تماشاگران نیز عوض شده است نمایشهای ابزورد دیگر مورد استقبال قرار نمی گیرند. بنابراین در نهایت تصمیم گرفتیم از ترکیب چند شیوه اجرایی به یک شکل اجرایی برسیم.

هنرمند خوب هنرمند مرده است!

وی توضیح داد: تلاش کردیم در اجرای این نمایش ارزش کلمات و نکات محوری متن به درستی حفظ شود اما نمایش را بر اساس شرایط امروز اجرا کردیم. متاسفانه بودن و نبودن بازیگرانی مثل من در تئاتر برای کسی اهمیت ندارد. برای این دوستان تعریف هنرمند خوب هنرمند مرده است و اگر نباشند راحت‌تر هستند.

مرتضوی نیز در این باره توضیح داد: گروتسک و ابزورد دو شیوه ای بود که در این کار بسیار استفاده شده اما در اجرا ما تلاش کردیم سکوت و مکث را از ابزورد و رنگ را از گروتسک بگیریم. صحنه و رنگ لباسها و چهره بازیگران در این اثر خاکستری و سفید است. همچنین تلاش کردم یک وجه هر بازیگر را پر رنگ کنم که گوشهای آهنین جان و مژه های فقیه سلطانی در اثر برجسته شدند.

مرتضوی عنوان کرد: دلیل استفاده از کلاه گیس نیز به این دلیل بوده که آدمهای این نمایش رئال و حقیقی نیستند. از نظر من این آدمها متعلق به هیچ نژاد و کشوری نیستند و یکی از مفاهیم این اثر تعلق داشتن آدم‌های آن به هیچ کجا است.

وی درباره مشکلاتی که در این نمایش با آن روبرو بوده گفت: متاسفانه چون این اثر همزمان با یک نمایش دیگر در سالن حافظ روی صحنه می رود ما با مشکلات زیادی از جمله نورپردازی رو برو هستیم. همچنین چون نمایش ما دومین نمایش است مدت بسیار کمی برای آماده سازی دکور فرصت داریم و این باعث می شود که بازیگران تنها 4 دققیه فرصت داشته باشند خودشان را با دکور و آکسسوار هماهنگ کنند.

وی در پایان گفت: این نشست خبری قرار بود در تالار وحدت برگزار شود اما متاسفانه بنیاد رودکی برای تمایشی که در تالار متعلق به خودش اجرا می رود از ما تقاضا ی وجه کرده بنابراین تصمیم گرفتم نشست رسانه ای نمایش را در یک کافه برگزار کنم. تا امروز نیز همه هزینه ها از جمله پیامک های اطلاع رسانی، بنر و دیگر تبلیغات نمایش با هزینه شخصی انجام شده است.

نمایش"یک تنبیه با شکوه" از 27 مهر شروع شده و تا 25 آبان ماه ساعت 20:30 دقیقه در تالار حافظ روی صحنه می رود.