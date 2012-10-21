پیشرفت 98 درصدی حفر چاه های اکتشافی نفت در جنوب، غرب و شمال شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تاکایدی اظهار کرد: این پروژه در چارچوب قراردادی میان این شرکت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با همکاری شرکت «دانا انرژی» از اوایل سال 1387 آغاز شده و مدت اجرای آن پنج سال است.

وی افزود: حفاری این چاه ها طبق برنامه، با نظارت و کارفرمایی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در دست اجراست و براساس جدول کاری اوائل سال آینده (1392) به پایان می رسد.



تاکایدی گفت: اجرای این پروژه نخست با یک دستگاه حفاری کلید خورد و در خلال کار، شمار دکلها به چهار دستگاه افزایش یافته و هم اکنون پروژه با 12 درصد جلوافتادگی نسبت به برنامه دنبال می شود.



معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری با اشاره به اینکه حفر چاه های اکتشافی زمان بر است، افزود: چاه های پیش گفته در استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، کرمانشاه، لرستان، ایلام، گلستان و خراسان رضوی با استفاده از دستگاه های حفاری سنگین 48، 60، 65 و 74 فتح با توان دو هزار و سه هزار اسب بخار حفاری می شود.



شرکت ملی حفاری ایران در حدود 33 سال فعالیت، بیش از 125 حلقه چاه اکتشافی و 51 حلقه چاه توصیفی در مناطق خشکی و دریایی کشور حفاری کرده که به کشف میلیاردها بشکه نفت خام و مایعات گازی و چندین تریلیون متر مکعب گاز طبیعی منجر شده است.



آزادگان، کیش، سوسنگرد، رامین، پایدار، شانول، خیرآباد، گشو، پیشوار، هفتکل و کوه موند، از جمله این میدانهاست.



