کودکان گنابادی در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم(ص) راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گناباد ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: بیش از یک ماه است که مردم در سراسر جهان به دلیل هتک حرمتی که به پیامبر اسلام(ص) شد، به خروش آمده اند.

حجت الاسلام محمد مهدی رحمانی افزود: توهین به ساحت پیامبر اکرد(ص) مربوط به امروز نیست بلکه در گذشته ها نیز ائمه معصوم از سوی دشمنان اسلام مورد هتک حرمت قرار گرفته اند.

وی افزود: پیامبر(ص) واسطه بین خالق و مخلوق بوده و توسط این بزرگوار به مردم وحی ابلاغ می شد.

رحمانی ادامه داد: پیامبر(ص) شخصیتی است که در زمان صدر اسلام به انسانها عزت داد و بهترین کتاب و مذهب را به ارمغان آورد اما متاسفانه به جای قدردانی از چنین شخصیت بزرگی به ایشان توهین می کنند.

رحمانی بیان داشت: پیامبر اکرم(ص) مردم عصر جاهلیت را از وضعیتی فلاکت بار نجات داد و پیامبر رحمت بودند.

وی تاکید کرد: امروزه دین اسلام به برکت انقلاب اسلامی رو به گسترش است به طوری که بیشترین کتابی که در اروپا و آمریکا به فروش رفته قرآن است.

رحمانی گفت: دشمنان با کارهایی چون توهین و فحاشی به پیامبر(ص) می خواهند جلو گسترش اسلام را بگیرند ولی از آنجا که مردم همیشه در صحنه هستند، آنها هیچ وقت پیروز نخواهند شد.

وی تصریح کرد: با این کارها اسلام بیشتر گسترش خواهد یافت و ما نیز باید همیشه هوشیار باشیم.

وی خطاب به والدین حاضر در مراسم گفت: امروز که به برکت انقلاب اسلامی از این نعمت بزرگ برخورداریم باید کودکان خود را تربیت اسلامی کنیم.