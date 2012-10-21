تلف شدن دومین پلنگ طی سه روز/ بزرگترین گربه ایران درخطر جدی

شهرام امیری شریفی در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از انتشار خبر قتل فجیع یک عدد پلنگ در پشتکوه ممسنی فارس، از گلستان خبر می رسد ماده پلنگ دیگری در کردکوی تلف شده است.

وی در ادامه گفت: بنا به گفته منابع آگاه، این ماده پلنگ کاملا بالغ بوده و حدود ۶۵ کیلوگرم وزن داشته است. همچنین هیچ گونه اثر گلوله و زخم کشنده روی بدن این گربه با عظمت دیده نشده است.

شریفی با بیان اینکه مسموم کردن پلنگ ها توسط لاشه گراز در استان های شمالی مرسوم است اظهار داشت: هنوز افراد محلی زیادی به اشتباه مسوول کشتار گوسفندهای گله شان را این زیستمند با ارزش می دانند و به احتمال زیاد این پلنگ ازاین طرق تلف شده است.

وی یاد آور شد: کشتن زیستمندان راس هرم جمعیتی، صدمه های جدی و گاه غیر قابل جبران به اکوسیستم وارد می کند و اثرهای قابل توجه بر جمعیت حیواناتی دارد که به عنوان طعمه توسط این گونه ها شکار می شوند.

مدیر انجمن دیده بان حقوق حیوانات اظهار داشت : متاسفانه در برخی منطقه های کشور، با ضعف آگاهی رسانی ارگان های مسوول، مردم هنوز کشتار گروهی رمه را کار پلنگ می دانند و این جانور ارزشمند را با تله های سیمی یا طعمه های مسموم از پای در می آورند.

به اعتقاد وی، در نتیجه کاهش جمعیت این حیوان شکارچی، جمعیت گراز از تعادل خارج می شود و صدمه غیر قابل تصوری به مزارع وارد می شود که محصول آن صدور مجوز کشتار گراز برای میرشکاران است.

شریفی تصریح کرد: به نظر می رسد بدون آگاهی رسانی صحیح به افراد محلی و اصلاح قوانین شکار و صید، این روند ناقص ادامه خواهد داشت و طبیعت ایران روز به روز زیستمندان با ارزشش را از دست خواهد داد.

