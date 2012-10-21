به گزارش خبرنگار مهر، با وقوع هشتمین حادثه انفجار و آتش سوزی در خط لوله مشترک صادرات گاز ایران به ترکیه، شرکت بوتاش با ارسال نامه‌ای به شرکت ملی گاز به طور رسمی خواستار مشارکت ایران در بازسازی و انجام تعمیرات خط لوله گاز مشترک در مناطق صعب العبور و کوهستانی شده است.



جواد اوجی معاون وزیر نفت امروز با بیان اینکه بلافاصله پس از انفجار و آسیب خط لوله صادراتی گاز ایران به ترکیه در 140 کیلومتری در داخل این کشور همسایه، شرکت ملی گاز رسما برای بازسازی این خط لوله گاز اعلام آمادگی کرد، گفت: بوتاش ترکیه از پیشنهاد گازی استقبال کرده است.



مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه شرکت بوتاش ترکیه با ارسال نامه رسمی از شرکت ملی گاز ایران درخواست تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای ترمیم هرچه سریعتر این خط لوله گاز را کرده است، تصریح کرد: پس از درخواست بوتاش تمامی اقلام و تجهیزات درخواستی هم اکنون آماده شده و از صبح امروز 30 مهر ماه از منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران به محل حادثه ارسال شده است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز، اضافه کرد: با توجه به صعب العبور و کوهستانی بودن منطقه و سرمای هوا، ارسال تجهیزات و کمک‌های شرکت ملی گاز در سرعت ترمیم این خط تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.



به گزارش مهر، خط صادراتی گاز ایران به ترکیه روز جمعه در نزدیکی شهر اگری در شرق این کشور همسایه بر اثر انفجار دچار آسیب دیدگی شده و در حال حاضر صادرات گاز طبیعی ایران متوقف شده است.



همزمان با توقف صادرات گاز ایران به ترکیه، صادرات گاز جمهوری آذربایجان و روسیه به این کشور افزایش یافته است.



بر این اساس پس از افزایش 50 درصدی صادرات گاز آذربایجان به ترکیه، شرکت گازپروم هم اعلام کرد: این شرکت عرضه گاز به ترکیه را به 48 میلیون متر مکعب در روز افزایش داده است. در حال حضر ترکیه از روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان گاز و از الجزایر و نیجریه ال ان جی وارد می‌کند.



به گزارش مهر، مقامات تهران – آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.