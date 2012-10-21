114 روستا در چهار محال و بختیاری آبرسانی سیار می شوند

قاسمعلی خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 114 روستا در این استان به صورت سیار آبرسانی می شوند، اظهار داشت: تعداد روستاهای آبرسانی سیار در این استان روزانه تغییر می کند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد خانوار روستایی که با به صورت سیار آبرسانی می شوند هشت هزار و 799 خانوار است، بیان داشت: ساکن این تعداد روستا 47 هزار و 779 نفر است.

خدابخشی با بیان اینکه 12 درصد جمعیت روستایی دراستان آبرسانی سیار می شوند، اذعان داشت: این میزان کم آب به دلیل بارش کم، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و .... بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه آمار آبرسانی سیار به روستا ها در استان روبه افزایش است، عنوان کرد: در حال حاضر ابرسانی به روستا توسط 20 تانکر که 10 تانکر به صورت اجاره کار ابرسانی را انجام می دهند.

قاسمعلی خدابخشی با بیان اینکه ماهیانه دو هزار و 210 سرویس آبرسانی صورت می گیرد، یاد آور شد: حجم آبرسانی به روستا ها 19 هزار و 890 متر مکعب است.



