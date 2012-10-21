مرکز پرتو دهی محصولات کشاورزی در فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خرد ظهر یکشنبه در همایش تاثیرات انرژی هسته ای در بخش کشاورزی، گفت: از سال 2015 تمامی محصولاتی که برای صادرات در نظر گرفته می شود باید با استفاده از پرتو های گاما استرلیزه شود.

وی تصریح کرد: در این راستا با توجه به جایگاه استان فارس در بخش تولیدات محصولات کشاورزی تصمیم به راه اندازی این مرکز در استان فارس گرفته ایم تا از این پس شاهد افزایش صادرات محصولات کشاورزی فارس باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یادآور شد: 141 هزار تن خرما در استان فارس تولید می شود که به دلیل استرلیزه نکردن امکان صادرات کامل وجود ندارد.

خرد با تاکید بر کاربری کردن انرژی هسته ای در بخش کشاورزی افزود: در فاز اول این طرح پرتوهای گاما مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در خصوص فواید استفاده از این پرتوها در بخش کشاورزی یادآور شد: استرلیزه کردن و افزایش طول عمر محصولات کشاورزی از جمله فواید استفاده از انرژی هسته ای در بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: به نظر برخی از افراد استان فارس انبار غله است در حالیکه استان فارس در بخش عظیمی از تولیدات کشاورزی رتبه های برتر تولید کشور را دارد.

خرد تصریح کرد: فارس رتبه اول تولید محصولات باغی و با داشتن 12 میلیون راس دام رتبه اول تولید گوشت قرمز کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه 17 درصد ارزش افزوده موجود در استان به بخش کشاورزی تعلق دارد، یادآور شد: 40 درصد ارزش افزوده بخش صادرات غیر نفتی فارس به محصولات کشاورزی تعلق دارد و در حال حاضر نیز دو میلیون هکتار زمین به صورت دایم زیر کشت است.