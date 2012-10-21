حضور بسیجیان در مساجد نشانگر اهمیت و جایگاه نماز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود قنبری در نشست شورای اقامه نماز این شهرستان گفت: ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سرپلذهاب در راستای ترویج فرهنگ نماز و ایجاد درک عمیق نسبت به این فریضه الهی در بین سایر اقشار جامعه و به ویژه جوانان و نوجوانان فعالیت های مستمر و سودمندی را در طی سال انجام می دهد.

وی در تشریح برخی برنامه های اجرایی بسیج در خصوص اقامه نماز افزود: برگزاری مسابقه کتابخوانی و وبلاگ نویسی و همچنین اجرای نماز در اماکن عمومی و پارک ها از جمله برنامه های فرهنگی این ستاد بوده است.

وی ادامه داد: در طول سال نیز جلسات تخصصی پرسش و پاسخ با موضوع نماز ویژه دانش آموزان بسیجی در سطح مدارس برگزار می شود.

قنبری افزود: همچنین جلسات طرح صالحین با محوریت نماز و راه های جذب و ترغیب جوانان به نماز جماعت در این شهرستان برگزار می شود.

وی از برگزاری نماز جماعت در مساجد و ادارات با حضور بسیجیان عضو حلقه های شجره طرح صالحین خبر داد و گفت: این موضوع نشانگر اهمیت و جایگاه نماز در این منطقه است.

