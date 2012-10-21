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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

رضایی عنوان کرد:

آمار کادر قضایی اردبیل کمتر از میانگین کشوری است

آمار کادر قضایی اردبیل کمتر از میانگین کشوری است

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان اردبیل آمار کادر قضایی این استان را کمتر از میانگین کشوری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان دادگستری شهرستان نیر اضافه کرد: در عین کمبودهای کادر قضایی و اداری و سایر مشکلات، دادگستری اردبیل جزو چند استان برترکشور محسوب می شود.

وی با اشاره به اجرای و وضعیت پروژه های عمرانی در حال ساخت دادگستری در استان و نیازمندیهای موجود، از برنامه ریزی برای حل کمبودها و مشکلات در این خصوص طی آینده ای نزدیک خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: با وجود این معتقدیم همت و تلاش و یکدلی می تواند بر مشکلات و کمبودها فایق آید که خوشبختانه با دستاوردهای به دست آمده طی سالهای اخیر توسط دستگاه قضایی استان، این مهم به اثبات رسانده ایم.

وی به موفقیتهای اخیر در افزایش صلح و سازش در پرونده های قضایی استان اشاره کرد و یادآور شد: تقویت شوراهای حل اختلاف، مبارزه با موادمخدر، کاهش جمعیت کیفری زندانیان و کاهش اطاله دادرسی و نزدیک تر شدن اوقات رسیدگی به پرونده ها از دستاوردهای دادگستری این استان بوده است.
 
به گفته رضایی ساختمان دادگستری شهرستان نیر در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 متر با زیربنای حدود هزار و 780 مترمربع و اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 130 میلیون ریال در طول دو سال تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
 
در این مراسم کهزادی معاون اداری و مالی قوه قضائیه نیز حضور داشت و از پروژه های عمرانی دادگستری در شهر سرعین نیز بازدید کرد.

 
کد مطلب 1725021

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