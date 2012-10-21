آمار کادر قضایی اردبیل کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان دادگستری شهرستان نیر اضافه کرد: در عین کمبودهای کادر قضایی و اداری و سایر مشکلات، دادگستری اردبیل جزو چند استان برترکشور محسوب می شود.

وی با اشاره به اجرای و وضعیت پروژه های عمرانی در حال ساخت دادگستری در استان و نیازمندیهای موجود، از برنامه ریزی برای حل کمبودها و مشکلات در این خصوص طی آینده ای نزدیک خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: با وجود این معتقدیم همت و تلاش و یکدلی می تواند بر مشکلات و کمبودها فایق آید که خوشبختانه با دستاوردهای به دست آمده طی سالهای اخیر توسط دستگاه قضایی استان، این مهم به اثبات رسانده ایم.



وی به موفقیتهای اخیر در افزایش صلح و سازش در پرونده های قضایی استان اشاره کرد و یادآور شد: تقویت شوراهای حل اختلاف، مبارزه با موادمخدر، کاهش جمعیت کیفری زندانیان و کاهش اطاله دادرسی و نزدیک تر شدن اوقات رسیدگی به پرونده ها از دستاوردهای دادگستری این استان بوده است.

به گفته رضایی ساختمان دادگستری شهرستان نیر در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 متر با زیربنای حدود هزار و 780 مترمربع و اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 130 میلیون ریال در طول دو سال تکمیل و به بهره برداری رسیده است.



در این مراسم کهزادی معاون اداری و مالی قوه قضائیه نیز حضور داشت و از پروژه های عمرانی دادگستری در شهر سرعین نیز بازدید کرد.



