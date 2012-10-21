اعطای 205 میلیون ریال تسهیلات بانکی به خانوارهای مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، محرم فروغی شجاعی امروز یکشنبه در نشست مشورتی مشترک فرمانداران ، بخشداران ، دهیاران منتخب و مدیران عامل تعاونی دهیاری های آذربایجان شرقی گفت: 20 میلیون ریال از این تسهیلات بانکی به صورت بلاعوض اعطا می شود.

وی با اشاره به اختصاص یک وام 10 میلیون ریالی به روستائیان مناطق زلزله زده ارسباران اظهار داشت: اعطای این وام بانکی با سود کمتر برای بهبود معیشتی این عزیزان است.

فروغی تصریح کرد: 35 میلیون ریال وام اعطایی کمک خرید لوازم اساسی خانگی برای تسکین آلام و کمک به ادامه زندگی اهالی این مناطق در قالب وام های اقساطی و قرض الحسنه یکی دیگر از خدمات بانکی ارائه شده به عزیزان زلزله زده است.

فرماندار شهرستان ورزقان اضافه کرد: به این ارقام اگر 140 میلیون ریال وام ساخت خانه را نیز اضافه کنیم شامل 205 میلیون ریال تسهیلات می شود که برای مردم منطقه گره گشاست.

وی همچنین از افتتاح اولین مدرسه خیر ساز در شهرستان ورزقان با حضور استاندار آذربایجان شرقی در هفته آینده خبر داد.

فروغی با اشاره به تغییرات آب و هوایی در مناطق زلزله زده عنوان کرد: تا کنون پنج هزار و 250 واحد مسکونی در این شهرستان و روستاهای تابعه به صورت پیمانکاری بازسازی شده و اگر وضعیت آب هوایی اجازه دهد روند بازسازی تسریع خواهد شد.