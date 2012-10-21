زنجان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدی مقدم، ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: بر اساس این سرشماری 634 هزار و 809 نفر از جمعیت این استان در شهرها و 380 هزار و 925 نفر در نقاط روستایی اقامت داشته اند.

معاون برنامه ریزی استانداری استان زنجان نیز، سرشماری نفوس و مسکن را در برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور بسیار موثر دانست و گفت: با اجرای این طرح هرم سنی مشخص شده و در برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال و مسکن بسیار مفید خواهد بود.

سعید عباسی درباره سرشماری نفوس و مسکن گفت: این طرح از بازه زمانی ده ساله به پنج سال کاهش یافت که این امر در برنامه ریزی کشور تاکنون موثر واقع شده است .

وی اظهار داشت: برای اجرای سریع مصوبات باید فرمانداران برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار داده و مصوبات را با جدیت پیگیری کنند .

معاون برنامه ریزی استانداری استان زنجان گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید گزارش کامل از مصوبات را به جلسه ارائه دهند چرا که در صورت عدم توجه و غفلت مدیران به مصوبات، برخورد جدی با مدیران دستگاههای اجرایی انجام خواهد گرفت.

عباسی تاکید کرد: پیگیری درست و شفاف مدیران دستگاههای اجرایی برای مصوبات توسعه و عمران استان را به دنبال دارد .

وی افزود: برای به بهره برداری رسیدن پروژه ها در استان باید مدیران از بودجه تخصیصی استان به خوبی استفاده کنند و مدیریت لازم بر بودجه را داشته باشند .

معاون برنامه ریزی استانداری استان در ادامه یاد آور شد: بودجه تخصیص یافته به استان 30 درصد و نقدینگی 20 درصد است که در این راستا باید پروژه های اولویت دار در اولویت قرار گرفته و از بودجه به درستی استفاده کنند .

