برداشت شش هزار تن سیب ‌زمینی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی، اظهار کرد: برداشت محصول سیب‌زمینی در خراسان جنوبی از اوایل تیر‌ماه آغاز می ‌شود و تا پایان آبان ‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: پیش ‌بینی می ‌شود امسال پنج هزار و 946 تن سیب ‌زمینی به ارزش ریالی 32 هزار و 48 میلیون ریال در استان برداشت شود و کشاورزان استان با توجه به آب ‌بر بودن سیب ‌زمینی، سطح زیر کشت آن را در سال ‌جاری کاهش داده ‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: برداشت این محصول زمینه اشتغال 423 نفر را در خراسان جنوبی فراهم می‌ کند و بیشترین سیب ‌زمینی تولیدی استان مربوط به شهرستان قاینات به میزان دو هزار و 926 تن است.

هادربادی یادآور شد: سطح زیر کشت محصول سیب ‌زمینی در خراسان جنوبی 423 هکتار است.

وی ادامه داد: میزان تولید سیب ‌زمینی خراسان جنوبی در سال گذشته شش هزار و 69 تن به ارزش ریالی 31 هزار و 740 میلیون ریال بوده است.