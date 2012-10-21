مسئولان فارغ از جناح بندیهای سیاسی مصلحت جامعه را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در جلسه شورای اداری اردکان که با حضور فرماندار و نماینده مردم اردکان برگزار شد، با اشاره به سابقه طولانی و تعدد علمای بزرگ شهرستان اردکان، جدیت، تلاش و هوش سرشار را از خصوصیات مردم کویری این خطه برشمرد.

وی اظهار داشت: مردم استان یزد از گذشته دارای روحیه خلاق بودند، وقتی در کویر سوزان با گرما و کمبود آب مواجه شدند، از این منطقه کوچ نکردند بلکه قناتهای طولانی و بادگیرها و زیرزمین ها ساختند و خود را با محیط وفق دادند.

ناصری با بیان اینکه مردمان یزد از مدتها قبل اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کرده اند و یکی از عواملی که امروز جامعه به آن نیاز دارد و قرآن نیز به آن توصیه کرده و از دغدغه های مقام معظم رهبری است و در برابر دشمن و توطئه های آن لازم است، عقل مستقل و فعال است.

وی تصریح کرد: رشد عقلانی و استقلال فکری ما هر چه بیشتر باشد جامعه ای آبادتر و آزادتر خواهیم داشت.

ناصری یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه را رشد عقلانیت دینی از طریق آموزش، تعلیم و تعلم عنوان کرد و افزود: بهترین کار برای ما تربیت معلمین متعهد است یعنی معلمانی که به اندازه آموزش علوم تجربی و نظری دلشان برای دین بچه ها و دانش آموزان ما نیز بسوزد و این پتانسیل باید از طریق حوزه های علمیه ایجاد شود و بنده بارها این موضوع را با مقامات کشوری و استانی مطرح کرده ام.

امام جمعه یزد با ذکر خاطره ای از امام (ره)درخصوص افشاگری در خصوص کاپیتولاسیون که با تفکر و سنجیدن کامل قضایا و اشراف به مسائل حقوقی و سیاسی آنروز موضع گیری فرمودند افزود: در حرکتهایمان امام را الگو قرار دهیم و در صحبتهایمان تفکر و تامل بیشتری کنیم.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با تصدیق صحبتهای نماینده مردم اردکان گفت: حرفهای آقای تابش خوب بود، نباید مسئولی در گوشه ای از استان حرفی بزند که به فکر خودش باشد، باید مردم را دلگرم کنیم.

ناصری همچنین یاد و خاطره نماینده فقید حضرت امام(ره) در استان آیت خاتمی را در آستانه بیست و چهارمین سالگرد ارتحال ایشان گرامیداشت و او را بزرگمردی نامید که مجاهدتها و ریاضتهای فراوان کشید.