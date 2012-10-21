به گزارش خبرنگار مهر، خیبر تیبا ظهر یکشنبه در نشست هفتگی نیروی انتظامی آذربایجان غربی از انهدام 31 باند فساد و فحشا در سطح استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و افزود: در این راستا 142 نفر از اعضای این باندها دستگیر و بعد از بازجویی و تشکیل پرونده به مقامات قضایی برای رسیدگی بیشتر و تکمیل پرونده ارجاع شدند.

وی با اشاره به انهدام 15 باند قاچاق و نگهداری سلاح در آذربایجان غربی طی این مدت، اظهار داشت: ماموارن نیروی انتظامی و امنیت عمومی موفق به دستگیری 42 نفر و کشف و ضبط 442 قبضه سلاح شدند که 166 قبضه از سلاحها جنگی و مابقی شکاری بودند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به تردد یک میلیون و 493 هزار و 439 نفر از مرزهای رسمی استان در هفت ماه گذشته، ادامه داد: 51 نفر ایرانی در نقاط مرزی به دلیل جعل اسناد و خروج غیرقانونی از مرزهای رسمی دستگیر شده‌ و 18 تبعه بیگانه با وجود دارا بودن مدارک قانونی به دلیل ارتکاب تخلف دستگیر شدند.

تیبا همچنین از دستگیری 23 ارازل و اوباش به اتهام ایجاد رعب و وحشت، مزاحمت، عربده‌ کشی، نزاع دسته جمعی خبر داد و عنوان کرد: از این افراد 3 قبضه سلاح جنگی و مقادیری ابزار اوباشگری مانند قمه کشف شده که توسط مقامات قضایی مجازاتهای سنگین برای آنها صادر شد.

ساماندهی 2 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در آذربایجان غربی

این مسئول از پلمپ دو هزار و 377 واحد صنفی متخلف و ساماندهی دو هزار و 78 واحد فاقد پروانه از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و اضافه کرد: همچنین 57 واحد در راستای اجرای دستور مقام قضایی و 242 واحد در بحث مظاهر علنی فساد برابر مقررات نیروی انتظامی پلمب شد.



وی با بیان اینکه 269 نفر از اصناف متخلف با اتهام قاچاق تجهیزات گیرنده از ماهواره، سیگار، البسه غیرمجاز، اوح فشرده غیرمجاز دستگیر و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد، گفت: 13 هزار و 180 واحد صنفی اخطار و 15 هزار و 490 واحد صنفی تذکرات لازم را در خصوص رعایت مقررات گرفته اند.

دستگیری 20 سارق مسافرکش نما در آذربایجان غربی



رئیس اداره اطلاع‌ رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی هم در این نشست از دستگیری 20 نفر سارق از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و افزود: این افراد در باندهای 2 ،3 یا 4 نفره مرتکب 12 فقره سرقت در پوشش مسافرکش‌‌ نما شده بودند که با همکاری مال باختگان و فعالیت نیروهای پلیس همه این افراد دستگیر شدند.

علی جدیدی با اشاره به اینکه مردم باید هنگام سوار شدن به خودرو دقت کرده و با خودروهای مسافرکش‌ نما با هوشیاری برخورد کنند، گفت: این افراد از ترفند مسمومیت استفاده کرده بودند بطوری که پس از انتخاب طعمه ها و سوار کردن آنها با تعارف آبمیوه یا خوراکی‌ های دیگر، آنها را مسموم و وجوه نقدی را به سرقت می‌ بردند.