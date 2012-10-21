130 میلیون ارتباط مردمی در پلیس پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی روز یکشنبه در مراسم تودیع خود با اشاره به فعالیت های انجام شده در پلیس پیشگیری طی 38 ماه گذشته اظهار داشت: من از قرارگاه رسول اکرم شرق کشور به پلیس پیشگیری آمده ام در حالیکه این پلیس دنیایی از ماموریت ها را دارد اما رویکرد اصلی ما پیشگیری بود.

خوشبختانه امروز رویکرد نرم جایگزین رویکردهای مقابله در گذشته شده است و نیروی انتظامی در بین مردم به عنوان قطب اصلی پیشگیری شناخته می شود. کار فرهنگ سازی را از 5 سال گذشته آغاز کردیم که همین امر باعث تاثیرگذاری در نگرش نهادها و وزارتخانه ها در مورد پیشگیری شد.

وی ادامه داد: در توسعه فرهنگ پیشگیری بعد از برگزاری همایشی ملی قوه قضائیه نیز وارد این موضوع شد و پیشگیری قضایی اجتماعی و خاص را مورد توجه قرار داد. امروز صدا و سیما و رسانه ها ما را به عنوان الگو معرفی کرده اند ضمن اینکه نیروی انتظامی باعث شد نقش اولیا و مربیان، مساجد، هیئت ها و وزارتخانه ها در پیشگیری مشخص شود.

رئیس پلیس سابق پیشگیری با بیان اینکه پس از احیای پیشگیری به سمت جذب نیرو و آموزش مردم رفتیم ،تاکید کرد: امروز از میان 2 میلیون و 500 هزار پرونده موضوعات پیشگیری را استخراج و به اطلاع مردم می رسانیم ضمن اینکه رویکرد نرم را جایگزین مقابله کردیم.

وی به نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتری ها اشاره و افزود: یک پنجم پرونده های کلانتری ها به دوایر مشاوره و مددکاری می رود که سه پنجم آن به صلح و سازش ختم می شود. کارکرد مشاوران در حوزه نرم اجتماعی موثر بوده است.

نوروزیان با بیان اینکه بر اساس پژوهش ها تنها 2 میلیون ایرانی دارای سابقه مجرمیت هستند ،افزود: شاید کار اصلی ما مقابله با این دو میلیون مجرم باشد اما پلیس باید 73 میلیون ایرانی دیگر را نیز با خود همراه کند.

وی با بیان اینکه در سال پلیس پیشگیری 130 میلیون ارتباط مردمی دارد، افزود: 37 میلیون از این ارتباط ها پاسخگویی به تماس های مردم، 23 میلیون کار قضایی و 70 میلیون نیز ارتباط های چهره به چهره در فرودگاه و راه آهن است خوشبختانه در سه سال گذشته با کنترل خوب فرودگاه موفق شدیم از حمل مواد مخدر توسط حجاج به عربستان جلوگیری کنیم که در این مدت تنها یک پرونده در عربستان تشکیل شد.

وی در پایان گفت: ماموران پلیس باید بدانند هر خدمتی را که برای مردم انجام می دهند همانند اجر عمل آخرت است.