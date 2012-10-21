البرز دو طلا در مسابقات ملی مهارت کسب کرد

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات دو مدال نقره، یک برنز و شش دیپلم افتخار نیز توسط مهارت آموختگان البرزی کسب شد.

وی ادامه داد: اتصالات چوبی و جواهر سازی دو رشته حائز کسب مدال طلا و رشته های سرد کننده و تیم طراحی فضای سبز در این مسابقات موفق به کسب مدال نقره شدند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز تصریح کرد: با تلاش مهارت آموختگان البرز این استان در این دوره موفق به کسب رتبه های خوبی شد این درحالی است که سال گذشته البرز فقط یک برنز و یک دیپلم افتخار کسب کرده بود.

سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور 670 مهارت آموخته از 31 استان کشور همزمان در تهران و کرج برگزار شده است.

در این مسابقات که 33 نفر از البرز نیز در آن شرکت داشتند مهارت آموختگان در 28 رشته با هم به رقابت پرداختند که نفرات برتر آنها به مسابقات 2013 آلمان راه یافتند.