اختصاص 10 درصد تختهای بیمارستانهای خصوصی به بیماران روانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا میرسپاسی روز یکشنبه در نشست خبری بیست و نهمین همایش روانپزشکان ایران که قرار است از 11 تا 13 آبان ماه امسال در سالن اجتماعات بیمارستان میلاد برگزار می شود، با بیان اینکه قوانین مربوط به بهداشت روانی در کشور قدیمی هستند، گفت: حدود 6 سال قبل پیش‌نویس قانون بهداشت روانی به همت بیش از 40 تن از روانپزشکان کشور تدوین شد اما هنوز به مجلس راه پیدا نکرده و تصویب نشده است.

وی افزود: مسلما با تصویب این قانون، جایگاه روانپزشک، جایگاه بیمار و نیازهای بیماران در حوزه روان تا حدودی مشخص و حل خواهد شد.

میرسپاسی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بیماران روانی در کشور بهبود یافته است، گفت: در حال حاضر تعداد بیمارستانهای عمومی و خصوصی که بخش روانپزشکی دایر کرده‌اند، بیشتر شده است. بیمارستان حضرت رسول(ص)، بیمارستان طالقانی، امام حسین(ع) و مجتمع بیمارستانی امام خمینی از این جمله است.

در ادامه دکتر امیر شعبانی دبیر علمی همایش انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به اینکه 14 سمپوزیوم، 5 کارگاه، 74 سخنرانی و 16 پنل در این همایش برای متخصصان برگزار خواهد شد، اظهارداشت: سعی شده است اغلب موضوعات مبتلا به جامعه روانپزشکان و همچنین بیماریهای روانی تحت پوشش قرار بگیرند.

به گفته وی، امتیاز بازآموزی برای گروه‌های مختلف پزشکی در نظر گرفته شده که حداقل آن 9 و حداکثر آن 13 امتیاز است.

شعبانی افزود: روانپزشکی اورژانس، تازه‌های اختلالات دوقطبی، بیش فعالی در بزرگسالان، اختلالات خواب، اختلال وسواس جبری تازه‌های آن، آموزش قوانین و مشکلات حرفه‌ای، نگاهی تازه به بینش در ذهن، دستیاری روانپزشکی فرصتها و چالشها، توانبخشی در بیماران مزمن عصبی و روانی، روانپزشکی و رسانه، تازه‌های روان درمانی، ادبیات و روانپزشکی و سلامت روانی زنان و روانپزشکی روان‌تنی از جمله موضوعاتی هستند که در سمپوزیوم‌های در نظر گرفته شده به بحث گذاشته می‌شوند.